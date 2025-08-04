НАБУ объявило подозрения Кузнецову, Гайдаю и командиру НГУ по делу о дронах
НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БпЛА и РЭБ. Среди подозреваемых — нардеп, экс-глава Луганской ОВА и командир воинской части НГУ.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Коррупция при закупке дронов и РЭБ: объявлены подозрения
О разоблачении коррупционной схемы НАБУ и САП сообщили 2 августа. К сделке были причастны нардеп, экс-глава Луганской ОВА, начальник МВА, командир воинской части Нацгвардии, а также бенефициар предприятия и директор компании-производителя дронов.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что фигурантом-нардепом является Алексей Кузнецов, членство которого приостановят на время расследования.
– По согласованию генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн, — сообщили в НАБУ.
Среди других фигурантов, по данным СМИ, глава Мукачевской РВА и экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
Фигурантам объявлены подозрения по следующим статьям:
- экс-глава Луганской ОВА — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- народный депутат — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- начальник МВА — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- командир воинской части Нацгвардии — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- фактический бенефициарный владелец предприятия — производителя БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;
- директор предприятия-производителя БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
Бенефициару и директору предприятия-производителя БпЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ. По данным следствия, подозреваемые за вознаграждение устраивали людей на работу и оформляли им бронирование, фактически блокируя их мобилизацию в ВСУ.
Также в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения другим фигурантам дела.
Детали дела
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц систематически присваивала бюджетные средства, которые органы местного самоуправления выделяли на поддержку Сил обороны.
Среди установленных эпизодов — закупка систем РЭБ. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта в качестве неправомерной выгоды.
По аналогичной схеме состоялась закупка FPV-дронов на почти 10 млн грн. Предприятие поставило продукцию по завышенной на около $80 тыс. стоимости, после чего должностные лица передали часть средств в виде “отката” участникам преступной группы.