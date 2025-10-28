В Украине стартовал отопительный сезон: более 55% социальных объектов с теплом
В Украине официально начался отопительный сезон — более половины объектов социальной сферы уже подключены к теплу.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В Украине начался отопительный сезон
— Уже более 55% объектов социальной сферы — детские сады, больницы, школы — подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома. Остальные области — постепенно продолжат подключение с учетом погодных условий, — отметила премьер.
Свириденко уточнила, что решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая температурный режим.
По ее словам, Россия системно и последовательно атакует энергетическую и тепловую инфраструктуру Украины.
Несмотря на это, техническая готовность коммунальных предприятий и слаженная работа всех профильных ведомств позволяют начать отопительный сезон вовремя.
Премьер-министр рассказала, что более 17,5 тыс. котельных и 17 тыс. километров теплосетей готовы к работе.
Заменено более 340 км тепловых сетей, проведены ремонтные работы, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров.
— Приоритет правительства — обеспечить бесперебойный доступ к базовым услугам. Делаем все для того, чтобы в домах украинцев было тепло и светло. Спасибо энергетикам за ежедневную работу, всем ответственным службам за поддержку функционирования сети, — подчеркнула Свириденко.
Напомним, городской голова Виталий Кличко заявил, что в среду, 29 октября, Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде.