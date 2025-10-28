В Україні офіційно почався опалювальний сезон – понад половину об’єктів соціальної сфери вже підключено до тепла.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

В Україні почався опалювальний сезон

– Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери – дитячі садки, лікарні, школи – підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей – поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов, – зазначила прем’єрка.

Свириденко уточнила, що рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, зважаючи на температурний режим.

За її словами, Росія системно та послідовно атакує енергетичну й теплову інфраструктуру України.

Попри це, технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволяють розпочати опалювальний сезон вчасно.

Прем’єр-міністерка розповіла, що понад 17,5 тис. котелень і 17 тис. кілометрів тепломереж готові до роботи.

Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.

– Пріоритет уряду – забезпечити безперервний доступ до базових послуг. Робимо усе для того, щоб у домівках українців було тепло й світло. Дякую енергетикам за щоденну роботу, усім відповідальним службам за підтримку функціонування мережі, – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко заявив, що у середу, 29 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

