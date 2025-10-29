Бывшему руководителю Укрэнерго Владимиру Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 13,7 млн грн.

Кудрицкому избрали меру пресечения: что известно

Печерский райсуд Киева избрал экс-руководителю Укрэнерго Владимиру Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей. Установлен залог в размере более 13,7 млн грн.

— Ходатайство — удовлетворить. Применить к Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Избрать (ему в качестве альтернативной меры пресечения, — Ред.) залог в размере 13 730 810,40 грн, — сообщила судья Кристина Константинова.

В случае внесения залога на экс-руководителя Укрэнерго будет возложена ряд обязанностей, таких как сдача на хранение паспортов для выезда за границу, ношение электронного браслета и т.д.

Напомним, что 28 октября Владимир Кудрицкий был задержан сотрудниками ГБР. Его подозревают в мошенническом завладении средствами НЭК Укрэнерго.

По информации следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании. На тот момент он занимал должность заместителя директора по инвестициям НЭК Укрэнерго.

По результатам закупок заключили два договора на сумму более 68 млн грн. ГП перечислило подрядчику более 13,7 млн грн аванса, который злоумышленники присвоили, не выполняя своих обязательств.

