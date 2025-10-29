После введения санкций США против Роснефти в Германии возобновилась дискуссия о национализации в стране “дочки” российской компании.

Германия рассматривает национализацию “дочки” Роснефти после санкций США

Как пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, немецкие чиновники рассматривают возможность конфискации подразделения Роснефти и его продажи иностранному инвестору. В то же время 29 октября Министерство финансов США сообщило, что выдало лицензию, которая до апреля 2026 года освобождает немецкую “дочку” Роснефти от санкций США.

Рассмотрение вышеуказанного варианта идет несмотря на то, что обеспечение постоянного освобождения от санкций остается приоритетным вариантом для Берлина.

Немецкое подразделение компании Роснефть владеет контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который обеспечивает большую часть поставок топлива в Берлин. Кроме того, у компании есть доли в нефтеперерабатывающих заводах MiRo и Bayernoil.

После начала полномасштабной войны России в Украине в 2022 году эти активы были переданы под доверительное управление, которое предоставило правительству Германии контроль над ними.

Соглашение о доверительном управлении возобновляется каждые шесть месяцев, однако в суде может быть отменено, поскольку при каждом возобновлении проверяется правовая основа того, что должно было быть временной чрезвычайной мерой.

До сих пор Берлин воздерживался от конфискации местных активов Роснефти из-за опасений, что придется выплачивать компенсацию РФ.

С марта 2024 года Роснефть пытается продать этот бизнес, но безрезультатно.

Депутат от партии Зеленых в немецком парламенте Михаэль Келлнер призвал правительство национализировать этот бизнес.

— Это системно важно для Германии. Правительство должно национализировать бизнес Роснефти в Германии, чтобы иметь уверенность в его будущем, — сказал Келлнер агентству.

Ранее Германия покупала нефть напрямую у РФ. Сейчас Роснефть в Германии покупает нефть в Казахстане. Однако Россия контролирует трубопровод, который используется для ее доставки.

Напомним, что в конце октября администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против компаний Роснефть и Лукойл.

