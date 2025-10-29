Після введення санкцій США проти Роснефти у Німеччині поновилася дискусія про націоналізацію у країні “дочки” російської компанії.

Німеччина розглядає націоналізацію “дочки” Роснефти після санкцій США

Як пише Reuters, посилаючись на два обізнані джерела, німецькі посадовці розглядають можливість конфіскації підрозділу Роснефти і його продажу іноземному інвестору. Водночас 29 жовтня Міністерство фінансів США повідомило, що видало ліцензію, яка до квітня 2026 року звільняє німецьку “дочку” Роснефти від санкцій США.

Розгляд вищезазначеного варіанту триває не дивлячись на те, що забезпечення постійного звільнення від санкцій залишається пріоритетним варіантом для Берліна.

Німецький підрозділ компанії Роснефть має контрольний пакет акцій нафтопереробного заводу у Шведті, який забезпечує більшість постачання пального до Берліна. Крім того, у компанії є частки у нафтопереробних заводах MiRo та Bayernoil.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україну у 2022 році ці активи були передані під довірче управління, яке надало уряду Німеччини контроль над ними.

Угода про довірче управління поновлюється кожні шість місяців, проте у суді може бути скасована, бо при кожному поновленні перевіряється правова основа того, що мало бути тимчасовим надзвичайним заходом.

Досі Берлін утримувався від конфіскації місцевих активів Роснефти через побоювання, що доведеться виплачувати компенсацію РФ.

З березня 2024 року Роснефть намагається продати цей бізнес, одак безрезультатно.

Депутат від партії Зелених у німецькому парламенті Міхаель Келлнер закликав уряд націоналізувати цей бізнес.

– Це системно важливо для Німеччини. Уряд повинен націоналізувати бізнес Роснефти у Німеччині, щоб мати впевненість у його майбутньому, – сказав Келлнер агентству.

Німеччина раніше купувала нафту безпосередньо у РФ. Зараз Роснефть у Німеччині купує нафту у Казахстані. Проте Росія контролює трубопровід, який застосовується для її доставки.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти компаній Роснефть і Лукойл.

