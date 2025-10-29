Сейчас Россия – крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает полномасштабную войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность ее закончить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после утреннего удара российской армии по детской больнице в Херсоне.

Зеленский об обстреле детской больницы в Херсоне

— Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе. Больница значительно повреждена. К сожалению, есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились, — сказал глава государства.

По его словам, самому младшему раненому ребенку — восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом.

В момент этого удара около сотни человек были в больнице. По мнению Зеленского, Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.

Президент Украины убежден, что Россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы осложнить возможности помогать Украине.

Как заявил Зеленский, в этом году, когда так много американских усилий, чтобы закончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. Россию не убеждает ничего, кроме давления и силы, считает президент Украины.

По мнению главы государства, сейчас был правильный шаг Соединенных Штатов Америки, в частности весомые санкции против российских нефтяных компаний.

Он подчеркнул, что именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив для окончания войны против Украины.

— С террористами нужно обращаться только так, как они заслуживают, — силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине, — резюмировал президент Владимир Зеленский.

Днем 29 октября российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников.

Зданию больницы нанесен значительный ущерб, а взрывной волной повреждены прилегающие сооружения.

Херсонская областная прокуратура заявила о начале досудебного расследования по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Фото: Владимир Зеленский

