Зараз Росія – найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує повномасштабну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість її закінчити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленського після ранкового удару російської армії по дитячій лікарні в Херсоні.

Зеленський про обстріл дитячої лікарні у Херсоні

– Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена. На жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися, – сказав глава держави.

За його словами, наймолодшій пораненій дитині – вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом.

Зараз дивляться

У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні. На думку Зеленського, Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень.

Президент України переконаний, що Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити можливості допомагати Україні.

Як заявив Зеленський, у цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили, вважає президент України.

На думку глави держави, зараз був правильний крок Сполучених Штатів Америки, зокрема вагомі санкції проти російських нафтових компаній.

Він наголосив, що саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив для закінчення війни проти України.

– З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні, – резюмував президент Володимир Зеленський.

Вдень 29 жовтня російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні, внаслідок чого постраждало щонайменше дев’ятеро людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників.

Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, а вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.

Херсонська обласна прокуратура заявила про розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.