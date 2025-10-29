У місті Покровськ Донецької області станом на зараз залишається 1256 людей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську під обстрілами залишаються понад 1200 людей

Через постійні та прицільні удари російських військ по цивільній інфраструктурі евакуація з міста майже неможлива.

Загалом на території області все ще перебувають понад 200 тисяч людей, серед них понад 13 тисяч дітей.

– Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних, тож евакуація з міста вже майже неможлива. Знову і знову наголошую: усі цивільні мають евакуйовуватися до більш безпечних регіонів України, – заявив Філашкін в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Місцева влада та рятувальники продовжують закликати мешканців залишати небезпечні населені пункти, адже ворог системно обстрілює житлові райони, руйнуючи інфраструктуру та створюючи критичну загрозу для життя людей.

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, у Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомляли що росіяни вкотре намагалися оточити Покровськ. Для цього ворог стягнув близько 11 тис. осіб.

За даними військових, окремі групи російських штурмовиків змогли інфільтруватися до Покровська, проте ЗСУ продовжують утримувати рубежі та відбивати атаки ворога.

Також у смузі відповідальності 7 корпусу російське командування зосередило приблизно 27 тис. військових, близько 100 танків, до 260 бронемашин і понад 150 артилерійських систем та мінометів.

Українські захисники продовжують утримувати рубежі та відбивати атаки ворога.

