Росіяни вкотре намагалися оточити Покровськ. Для цього ворог стягнув близько 11 тис. осіб.

Про це повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram.

Росіяни намагаються оточити військових ЗСУ у Покровську

За даними військових, окремі групи російських штурмовиків змогли інфільтруватися до Покровська.

Їхня мета — просунутися на північний захід та північ від міста, створюючи умови для оточення.

У смузі відповідальності 7-го корпусу російське командування зосередило приблизно 27 тис. військових, близько 100 танків, до 260 бронемашин і понад 150 артилерійських систем та мінометів.

Українські захисники продовжують утримувати рубежі та відбивати атаки ворога.

Як зазначають військові, лише за останні дві доби знищено 90 росіян, ще 42 зазнали поранень.

Також українські воїни підбили бронетранспортер, три БМП, три автомобілі, мотоцикл і знищили або посадили 158 ворожих дронів.

Безпосередньо у межах Покровська ліквідовано 18 окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

