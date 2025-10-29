Во всех венгерских пунктах пропуска на границе с Украиной введена система контроля Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных для граждан третьих стран.

Система EES внедрена на границе с Венгрией

Как сообщает венгерская сторона, с 28 октября система начала функционировать в пунктах пропуска, ранее не подключенных.

Ранее, с 12 октября, EES начала работать на автомобильном пункте Берегшурань (напротив украинского Лужанка), а с 21 октября – на железнодорожном пункте Захонь.

Сейчас смотрят

На украинско-венгерской границе функционируют следующие пункты пропуска:

Звеночное — Лонья;

Лужанка — Берегшурань;

Косино — Барабаш;

Вилок — Тисабеч;

Большая Паладь — Надьгодош;

Чоп(Тиса) — Захонь;

Чоп(Дружба) — Захонь.

Цель внедрения EES – ускорить пограничный контроль, повысить уровень безопасности, обеспечить точный учет сроков пребывания граждан третьих стран в ЕС и противодействовать незаконной миграции.

При этом венгерская сторона уверяет, что работа новой системы не влияет на общий процесс прохождения контроля.

Граждан призывают учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.

Напомним, с 7 июля 2025 года Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.