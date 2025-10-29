Все венгерские КПП на границе с Украиной теперь работают с биометрическим контролем
Во всех венгерских пунктах пропуска на границе с Украиной введена система контроля Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных для граждан третьих стран.
Система EES внедрена на границе с Венгрией
Как сообщает венгерская сторона, с 28 октября система начала функционировать в пунктах пропуска, ранее не подключенных.
Ранее, с 12 октября, EES начала работать на автомобильном пункте Берегшурань (напротив украинского Лужанка), а с 21 октября – на железнодорожном пункте Захонь.
На украинско-венгерской границе функционируют следующие пункты пропуска:
- Звеночное — Лонья;
- Лужанка — Берегшурань;
- Косино — Барабаш;
- Вилок — Тисабеч;
- Большая Паладь — Надьгодош;
- Чоп(Тиса) — Захонь;
- Чоп(Дружба) — Захонь.
Цель внедрения EES – ускорить пограничный контроль, повысить уровень безопасности, обеспечить точный учет сроков пребывания граждан третьих стран в ЕС и противодействовать незаконной миграции.
При этом венгерская сторона уверяет, что работа новой системы не влияет на общий процесс прохождения контроля.
Граждан призывают учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.
Напомним, с 7 июля 2025 года Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой.