В усіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною тепер запроваджено систему контролю Entry/Exit System (EES), що передбачає збір біометричних даних для громадян третіх країн.

Система EES впроваджена на кордоні з Угорщиною

Як повідомляє угорська сторона, з 28 жовтня система почала функціонувати у пунктах пропуску, які раніше не були підключені.

Раніше, з 12 жовтня, EES почала працювати на автомобільному пункті Берегшурань (навпроти українського Лужанка), а з 21 жовтня – на залізничному пункті Захонь.

На українсько-угорському кордоні наразі функціонують такі пункти пропуску:

Дзвінкове — Лонья;

Лужанка — Берегшурань;

Косино — Барабаш;

Вилок — Тісабеч;

Велика Паладь — Надьгодош;

Чоп(Тиса) — Захонь;

Чоп(Дружба) — Захонь.

Мета впровадження EES — прискорити прикордонний контроль, підвищити рівень безпеки, забезпечити точний облік термінів перебування громадян третіх країн у ЄС та протидіяти незаконній міграції.

При цьому угорська сторона запевняє, що робота нової системи не впливає на загальний процес проходження контролю.

Громадян закликають враховувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.

Нагадаємо, з 7 липня 2025 року Польща запровадила прикордонний контроль з Німеччиною і Литвою.

