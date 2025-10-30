Вночі 30 жовтня в низці областей України пролунали вибухи – росіяни запустили по Україні ударні дрони, крилаті ракети, балістику. Масована атака на Україну триває.

Факти ICTV розповідають, де пролунали вибухи та які наслідки ворожої атаки України.

Масована атака на Україну 30 жовтня: що відомо

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакують Україну дронами ще з вечора 29 жовтня.

Після опівночі групи ворожих безпілотників фіксувалися чи не у всіх регіонах: на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, також у Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Дрони переважно тривали курс на північний захід та захід.

Після 03:00 ночі ворог атакував Сумщину керованими авіабомбами. А близько 04:00 додалася загроза застосування балістичного озброєння з Криму. За кілька хвилин зафіксували швидкісні цілі на Запоріжжі.

Пізніше росіяни запустили крилаті ракети. Майже о 05:00 Повітряні сили зафіксували пуски балістичних Кинджалів в напрямку Вінниччини – зокрема на Ладижин.

Атака на енергетику України

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під прицілом російського ворога знову енергетична інфраструктура.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетику – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

В Укрзалізниці повідомили, що через ворожі атаки сталося знеструмлення на Миколаївщині, а тому низка поїздів запізнюється:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.

Всі відхилення від розкладу можна дізнатися на порталі uz-vezemo.

В Києві за розпорядженням НЕК Укренерго введені екстрені відключення світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

