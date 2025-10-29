Першою в історії публічною компанією, капіталізація якої досягла $5 трлн, стала Nvidia.

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією у $5 трлн

Як пише Bloomberg з посиланням на ринкові дані, акції Nvidia під час торгів 29 жовтня зросли на 5,3%, до $211,63 на піку. Повідомляється, що акції торгуються близько $206,50%, капіталізація Nvidia становить $5,03 трлн.

Зазначається, що всього чотири місяці тому ринкова вартість Nvidia пробила позначку $4 трлн, і з того часу зростання прискорилося. Крім неї, є лише дві компанії, які переступили цей рубіж зовсім нещодавно – Microsoft і Apple.

Такий стрибок компанія здійснила у ході низки угод, про які оголосив гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг – угод з Samsung Electronics, Hyundai Motor і Nokia. В останню Nvidia інвестує $1 млрд у рамках стратегічної співпраці.

Крім того, Хуанг відкинув побоювання стосовно бульбашки щодо штучного інтелекту, заявивши, що новітні чіпи мають принести півтрильйона доларів доходу. Компанія також представила нову систему для поєднання квантових комп’ютерів зі своїми чіпами ІІ.

Крім того, ще одним приводом для зростання акцій Nvidia став намір президента США Дональда Трампа обговорити на зустрічі із главою КНР Сі Цзіньпіном чіпи Blackwell. Він раніше згадував, що може дозволити Nvidia експортувати до Китаю спрощену його версію, тож інвестори сподіваються на угоду, пише Bloomberg.

– Ринкова капіталізація $5 трлн була б немислима ще кілька років тому. Ринок, безумовно, дуже вірить в ідею, що штучний інтелект буде трансформаційним, – сказав головний інвестиційний директор і головний ринковий стратег Truist Advisory Services Кіт Лернер.

З початку 2025 року котирування компанії зросли на 50% до рівня закриття торгів 28 жовтня, і це забезпечило майже п’яту частину зростання індексу S&P 500, який за той же час додав 17%, пише видання.

Переважна більшість аналітиків оптимістично дивляться на перспективи Nvidia. Із 80 експертів, яких відстежує Bloomberg, понад 90% рекомендують акції компанії на купівлю. Лише один радить продавати: це аналітик Seaport Global Securities Джей Голдберг.

Порівняно з кінцем 2022 року акції Nvidia зросли на 1300%, і частина аналітиків сумніваються, що вони продовжать зростати так само швидкими темпами. Як очікує директор з інвестицій Fort Pitt Capital Group Ден Ай, компанія поступиться частиною ринку конкурентам на кшталт AMD і Broadcom, які розробляють свої ІІ-чіпи.

