Произошел крупный сбой на платформе компании Microsoft, поскольку из-за проблем с Azure перестали работать сервисы Microsoft 365, пострадали даже Minecraft и Xbox.

Сбой в работе Microsoft — что произошло

Пользователи социальных сетей сообщали о проблемах с доступом к своим сайтам и сервисам, работающим на базе продуктов Microsoft, в результате чего сайт компании был недоступен, пишет CNBC.

По данным Downdetector, основанного на отчетах пользователей, проблемы начались около 11:40 утра по восточному времени.

Microsoft не сразу отреагировала на просьбу прокомментировать ситуацию, но компания признала наличие проблем с учетными записями поддержки Azure и 365 на платформе X.

— Мы расследуем проблему, затрагивающую несколько сервисов, — говорится в сообщении службы поддержки Azure.

Сообщается, что у клиентов могут возникнуть проблемы с доступом к сервисам. Обновления предоставляются через Azure Status.

20 октября наблюдались масштабные сбои в работе Viber, Zoom, Google, Amazon, Signal, Reddit, Snapchat, Roblox, Fortnite и других сервисов.

