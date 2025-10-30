Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином войну России в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Договоренность об Украине между Трампом и Си Цзипином

Трамп заявил, что оба лидера договорились работать вместе, «чтобы посмотреть, сможем ли мы завершить эту войну».

— Мы согласны, что стороны погружены в борьбу, и иногда приходится позволять ему воевать. Но (Си Цзиньпин — Ред.) собирается нам помочь, и мы собираемся работать вместе над Украиной. Больше мы не можем сделать, — заявил Трамп.

Саму же встречу с китайским лидером американский президент оценил «на 12».

— В целом, я думаю, что по шкале от нуля до десяти, где 10 — лучший результат, я бы сказал, что встреча была на 12, — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что лидерам удалось достичь торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время.

По его словам, это годовое соглашение, которое ежегодно будет пересматриваться.

— У нас есть соглашение. Теперь каждый год мы будем пересматривать его условия, но я думаю, что соглашение продлится долго, — сказал американский президент.

Он добавил, что они с Си Цзиньпином договорились «почти обо всем», в частности о торговле соевыми бобами и тарифах, связанных с фентанилом.

Трамп также сообщил, что вопрос о поставках редкоземельных элементов из Китая решен, и ожидается, что Пекин отменит некоторые экспортные ограничения.

— Все редкоземельные ресурсы уже заселены, и это для всего мира. Этого барьера больше нет, — заявил он.

Торговый представитель США Джеймисон Грир подтвердил, что Трамп и Си достигли взаимопонимания и что Пекин не предложит контроль над редкоземельными элементами.

Однако ни США, ни Китай не опубликовали официальных заявлений с подробным описанием того, что обсуждалось или было согласовано во время встречи.

