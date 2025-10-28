Президент Владимир Зеленский заявил, что стремится, чтобы Китай прекратил поставлять России оружие и наемников и оказывал давление на страну-агрессора для завершения войны.

Об этом глава государства заявил во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

Зеленский хотел бы, чтобы Китай не помогал России воевать

— Мои сигналы очень просты. У нас были телефонные разговоры с Си Цзиньпином. Он меня заверил, что оружие продавать “русским” не будет. Мы (однако. – Ред.) видим, что Китай давал станки для оружия Российской Федерации. Мы видим, что (КНР. – Ред.) помогает обходить санкции. Мы видим, что есть китайские наемники, которые воевали против украинских военных, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что он хотел бы, чтобы Китай давил на Россию для завершения войны и не оказывал никакой помощи для ее продолжения.

Напомним, 23 октября Зеленский заявил в Брюсселе, что “Китай – это сложный вопрос”. Он добавил, что Китай не заинтересован в победе Украины и в поражении России.

В конце сентября во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сказал, что Украина не видит желания со стороны Китая завершить войну.

К слову, Служба внешней разведки Украины сообщала о зафиксированных фактах передачи Китаем России спутниковых разведданных.

Эти данные использовались для подготовки ракетных ударов по территории Украины, в частности по объектам, принадлежащим иностранным инвесторам.

