Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 октября, подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлеваются еще на 90 дней — с 5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года.

Продление военного положения и мобилизации: что известно

Соответствующие документы — законы №14128 и №14129 с подписью главы государства — уже обнародованы на сайте Верховной Рады.

Ранее, 20 октября, Зеленский внес в парламент предложение об очередном продлении действия военного положения и мобилизации.

На следующий день, 21 октября, народные депутаты поддержали эти инициативы. Это было уже семнадцатое голосование за продление этих режимов в рамках полномасштабной войны.

Предыдущее, шестнадцатое, продление военного положения и мобилизации Верховная Рада приняла 15 июля, а президент подписал соответствующие законы 25 июля.

Что такое военное положение

Военное положение — это особый правовой режим, введенный после начала полномасштабного вторжения России.

Оно вводится в случае возникновения угрозы независимости и территориальной целостности Украины в результате вооруженной агрессии или опасности нападения.

Во время действия военного положения органы государственной власти, военное командование, местные администрации и органы самоуправления получают дополнительные полномочия. Они необходимы для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, прошедшие медицинскую комиссию. Также могут быть мобилизованы женщины с медицинским образованием, но только на добровольных началах.

Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года — в день начала полномасштабного вторжения России.

С тех пор его продлевают каждые 90 дней в соответствии с Конституцией.

