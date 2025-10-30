Президент Володимир Зеленський у четвер, 30 жовтня, підписав закони, якими воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів – із 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року.

Продовження воєнного стану та мобілізації: що відомо

Відповідні документи – закони №14128 і №14129 з підписом глави держави – вже оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Раніше, 20 жовтня, Зеленський вніс до парламенту пропозицію про чергове продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Наступного дня, 21 жовтня, народні депутати підтримали ці ініціативи. Це було 17-те голосування за продовження цих режимів у межах повномасштабної війни.

Попереднє, 16-те, продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 15 липня, а президент підписав відповідні закони 25 липня.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан – це особливий правовий режим, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Його вводять у разі виникнення загрози незалежності та територіальній цілісності України внаслідок збройної агресії або небезпеки нападу.

Під час дії воєнного стану органи державної влади, військове командування, місцеві адміністрації та органи самоврядування отримують додаткові повноваження. Вони необхідні для запобігання загрозі та відсічі агресії.

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію. Також можуть бути мобілізовані жінки з медичною освітою, але лише на добровільних засадах.

Воєнний стан в Україні запроваджено з 24 лютого 2022 року – у день початку повномасштабного вторгнення Росії.

З того часу його подовжують кожні 90 днів відповідно до Конституції.

