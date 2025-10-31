Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в деле о принятии незаконных решений в пользу компаний, связанных с экс-нардепом Александром Онищенко.

Его приговорили к шести годам лишения свободы и взяли под стражу прямо в зале суда.

Об этом стало известно из трансляции заседания.

ВАКС приговорил Насирова к 6 годам лишения свободы

Коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского вынесла приговор, признав Насирова виновным.

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 17 тыс. грн — это максимальный предел санкции статьи.

Также он лишен права занимать определенные должности в течение трех лет.

Его сообщника, Владимира Новикова, приговорили к 4 годам лишения свободы с таким же штрафом и аналогичным ограничением на занятие должностей.

Суд принял решение взять обоих под стражу непосредственно в зале заседаний.

Приговор пока не вступил в законную силу. Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть возможные жалобы до середины апреля 2026 года.

30 октября ВАКС продлил срок действия обязанностей для Насирова до 30 декабря 2025 года.

Адвокаты просили заменить меру пресечения с залога на личное обязательство, однако суд отказал.

Прокуроры настаивали, что Насиров может покинуть страну, поскольку имеет троих детей, тогда как защита подчеркивала, что у него нет отсрочки от мобилизации.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил действие обязанностей:

являться по вызову;

не покидать пределы Киевской области без разрешения суда;

сообщать об изменении места жительства;

не контактировать с участниками процесса;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Ходатайство об изменении меры пресечения оставили без удовлетворения.

Роман Насиров является фигурантом так называемой газовой схемы Онищенко, в рамках которой в отношении него было открыто уголовное производство еще в 2017 году. Сам Насиров вину не признавал.

