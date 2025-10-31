Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова винним у справі щодо ухвалення незаконних рішень на користь компаній, пов’язаних з екснардепом Олександром Онищенком.

Його засудили до шести років позбавлення волі та взяли під варту просто в залі суду.

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Зараз дивляться

ВАКС засудив Насірова до 6 років позбавлення волі

Колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського ухвалила вирок, визнавши Насірова винним.

Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у 17 тис. грн – це максимальна межа санкції статті.

Також він позбавлений права обіймати певні посади протягом трьох років.

Його спільника, Володимира Новікова, засудили до 4 років позбавлення волі з таким самим штрафом та аналогічним обмеженням на зайняття посад.

Суд ухвалив рішення взяти обох під варту безпосередньо в залі засідань.

Вирок поки що не набрав законної сили. Апеляційна палата ВАКС має розглянути можливі скарги до середини квітня 2026 року.

30 жовтня ВАКС продовжив строк дії обов’язків для Насірова до 30 грудня 2025 року.

Адвокати просили замінити запобіжний захід із застави на особисте зобов’язання, проте суд відмовив.

Прокурори наполягали, що Насіров може залишити країну, оскільки має трьох дітей, тоді як захист наголошував, що він не має відстрочки від мобілізації.

Суд задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив дію обов’язків:

з’являтися за викликом;

не залишати межі Київської області без дозволу суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

не контактувати з учасниками процесу;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Клопотання про зміну запобіжного заходу залишили без задоволення.

Роман Насіров є фігурантом так званої газової схеми Онищенка, у межах якої щодо нього було відкрито кримінальне провадження ще у 2017 році. Сам Насіров провину не визнавав.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.