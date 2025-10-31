В Закарпатье мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум на новом КПП Великая Паладь-Надьгодош на украинско-венгерской границе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда ГПСУ Леся Федорова.

В Закарпатье мужчина протаранил шлагбаум на границе

По словам пресс-секретаря, инцидент произошел 30 октября на новом КПП Великая Паладь-Надьгодош, открытом этой весной на украинско-венгерской границе.

— Мужчина на автомобиле при пересечении границы в данном пункте пропуска включил дальний свет и на высокой скорости протаранил шлагбаум на выезде в Венгрию, — сообщила она.

По информации Федоровой, во время инцидента получил травму пограничник, который нес службу в наряде.

Несмотря на явно противоправные действия, соседняя сторона пропустила нарушителя на территорию Венгрии.

Обычно мужчины призывного возраста просят убежища в Венгрии после незаконного пересечения границы со стороны Украины.

На вопрос, почему пограничники не противодействовали нарушителю, в пограничном отряде объяснили, что на новом пункте пропуска пока отсутствуют стационарные препятствующие средства, есть только шлагбаум.

— На всех обычных КПП в асфальт вкопан швеллер и с помощью ручного управления снизу поднимаются наваренные из арматуры «зубы» — это быстро останавливает движение в случае необходимости. Этот человек знал, что ничего подобного на КПП Великая Паладь-Надьгодош нет, — объяснили в пограничном отряде.

Пограничники заверили, что в дальнейшем будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить таких ситуаций, если кто-то еще захочет штурмовать границу.

Пункт пропуска Велика Паладь-Надьгодош на украинско-венгерской границе открыли 8 апреля 2025 года.

Это первый автомобильный пункт пропуска, открытый в Закарпатье за последние десять лет.

