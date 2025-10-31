На Закарпатті чоловік на автомобілі протаранив шлагбаум на новому КПП Велика Паладь-Надьгодош на україно-угорському кордоні.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Мукачівського прикордонзагону ДПСУ Леся Федорова.

За словами речниці, інцидент трапився 30 жовтня на новому КПП Велика Паладь-Надьгодош, відкритому цієї весни на україно-угорському кордоні.

– Чоловік на автомобілі під час перетину кордону в даному пункті пропуску ввімкнув дальнє світло та на високій швидкості протаранив шлагбаум на виїзд до Угорщини – повідомила вона.

За інформацією Федорової, під час інциденту травмувався прикордонник, який ніс службу в наряді.

Попри явно протиправні дії, суміжна сторона пропустила порушника на територію Угорщини.

Зазвичай, чоловіки призовного віку просять притулку в Угорщині після незаконного перетину кордону з боку України.

На запитання, чому прикордонники не протидіяли порушнику, в прикордонзагоні пояснили, що на новому пункті пропуску наразі відсутні стаціонарні перешкоджальні засоби, є лише шлагбаум.

– На всіх звичайних КПП в асфальт вкопаний швелер і за допомогою ручного керування знизу підіймаються наварені з арматури “зуби” – це швидко зупиняє рух у разі необхідності. Цей чоловік знав, що нічого подібного на КПП Велика Паладь-Надьгодош немає, – пояснили в прикордонзагоні.

Прикордонники запевнили, що надалі вживатимуть усіх необхідних заходів, аби не допустити таких ситуацій, якщо хтось ще захоче штурмувати кордон.

Пункт пропуску Велика Паладь-Надьгодош на українсько-угорському кордоні відкрили 8 квітня 2025 року.

Це перший автомобільний пункт пропуску, відкритий на Закарпатті за останні десять років.

