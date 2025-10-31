Під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту РФ, потрібно санкціонувати ще 340 танкерів, з них 65 головних, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський про кількість танкерів РФ, які ще потрібно санкціонувати

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, всього було санкціоновано 610 танкерів.

– За всіма нашими даними, 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Різних суден, які працюють на Росію, значить, працюють на війну, десь півтори тисячі плюс. Вважаємо, що ключових 340, ядро 65 – це те, що нам потрібно ще санкціонувати, – сказав він на брифінгу.

Президент зазначив, що головними партнерами, які зменшували імпорт нафти з РФ або звели його до нуля, є Канада, Австралія, Велика Британія, ЄС. Натомість Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія – збільшували.

Зараз дивляться

– Ось приклад Китаю, він імпортував (нафти РФ, – Ред.) на $120 млрд. Уявіть собі, США запроваджують санкції, скорочення буде на $50 млрд, а імпорт тільки Китаю – $120 млрд. Вони найбільший гравець, помічник в цій війні, це факт, – наголосив глава держави.

До речі, раніше західне видання Bloomberg писало, що після українських атак та посилення санкцій експорт нафтопродуктів з РФ впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної російської агресії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.