Украинские ракеты Фламинго девять раз использовались в реальных боевых операциях. Об этом сообщает издание Le Figarо со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Ракеты Фламинго запускались девять раз

Глава государства отметил, что ракеты Фламинго во время операций продемонстрировали высокую эффективность. Сейчас они являются лучшими среди украинских крылатых ракет.

Как отмечает Le Figaro, производитель ракеты, компания Fire Point, «вызывает столько же похвал, сколько и вопросов».

Сейчас смотрят

Боеголовка Фламинго в два раза мощнее американской Tomahawk, которая имеет около 450 килограммов взрывчатки.

Разработка ракеты состоялась без участия западного финансирования или официальных лицензий — исключительно благодаря инициативе украинских инженеров.

Издание отмечает, что это свидетельствует о способности Украины создавать высокотехнологичное оружие даже в военных условиях.

Журналисты отмечают, что Фламинго может стать настоящим game changer — оружием, которое меняет правила игры на поле боя.

Она позволяет Вооруженным силам Украины поражать военные объекты, склады и авиабазы врага далеко за линией фронта, без привлечения западных ракет типа Storm Shadow или ATACMS.

Один из военных экспертов, которого цитирует издание, назвал Фламинго “первым действительно стратегическим оружием украинского производства”.

В публикации также отмечается, что в Украине продолжаются дискуссии по поводу производства баллистических ракет.

Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил, что вместе с руководителями Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки определил приоритетные цели для так называемых “дальнобойных санкций” против России на ближайшее время.

Напомним, в конце августа СМИ писали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет Фламинго.

Впоследствии министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил эту информацию и подчеркнул, что ракета является “очень мощным и дальнобойным оружием”.

В октябре The Economist сообщило, что Вооруженные силы Украины начали применять Фламинго для ударов по территории России.

В частности, 9 октября немецкое издание Welt написало, что украинские военные использовали три ракеты Фламинго собственного производства для удара по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.

Недавно Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные уже имеют боевой опыт применения новых ракет Фламинго и вскоре нанесут новые удары по вражеским целям.

Президент также отметил, что в процессе производства украинских ракет возникли определенные трудности, однако государственный заказ будет выполнен в полном объеме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.