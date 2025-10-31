Українські ракети Фламінго дев’ять разів використовувалися у реальних бойових операціях. Про це повідомляє видання Le Figarо з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

Ракети Фламінго запускалися дев’ять разів

Глава держави зазначив, що ракети Фламінго під час операцій продемонстрували високу ефективність. Зараз вони є найкращими серед українських крилатих ракет.

Як зазначає Le Figaro, виробник ракети, компанія Fire Point, “викликає стільки ж похвал, скільки й питань”.

Боєголовка Фламінго удвічі потужніша за американську Tomahawk, яка має близько 450 кілограмів вибухівки.

Розробка ракети відбулася без участі західного фінансування чи офіційних ліцензій – виключно завдяки ініціативі українських інженерів.

Видання наголошує, що це свідчить про здатність України створювати високотехнологічну зброю навіть у воєнних умовах.

Журналісти зазначають, що Фламінго може стати справжнім game changer – зброєю, що змінює правила гри на полі бою.

Вона дозволяє Збройним силам України уражати військові об’єкти, склади та авіабази ворога далеко за лінією фронту, без залучення західних ракет типу Storm Shadow чи ATACMS.

Один із військових експертів, якого цитує видання, назвав Фламінго “першою справді стратегічною зброєю українського виробництва”.

У публікації також зазначається, що в Україні тривають дискусії щодо виробництва балістичних ракет.

Володимир Зеленський у своєму Telegram повідомив, що разом із керівниками Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки визначив пріоритетні цілі для так званих “далекобійних санкцій” проти Росії на найближчий час.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ писали, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет Фламінго.

Згодом міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив цю інформацію та наголосив, що ракета є “дуже потужною і далекобійною зброєю”.

У жовтні The Economist повідомило, що Збройні сили України почали застосовувати Фламінго для ударів по території Росії.

9 жовтня німецьке видання Welt написало, що українські військові використали три ракети Фламінго власного виробництва для удару по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.

Нещодавно Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вже мають бойовий досвід застосування нових ракет Фламінго і невдовзі завдадуть нових ударів по ворожих цілях.

Президент також зазначив, що у процесі виробництва українських ракет виникли певні труднощі, однак державне замовлення буде виконано у повному обсязі.

