Президент Владимир Зеленский впервые подтвердил успешное боевое применение украинской ракеты Фламинго. Он отметил, что ее неоднократно использовали вместе с системой Рута, и это дало ощутимый результат.

Об этом глава государства накануне заявил во время встречи с представителями СМИ.

Зеленский о ракете Фламинго

По словам президента, Украина намерена уже в этом году масштабировать применение ракет Фламинго.

– Фламинго – было боевое применение. Рута – было боевое применение, – заявил глава государства.

Зеленский сказал, что Украина работает над тем, чтобы перейти от единичных случаев использования этих систем к более массовым и «серьезным» попыткам уже в 2025 году.

– Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся, – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что первые боевые применения уже доказали свою эффективность. Президент добавил, что неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат.

Недавно Зеленский заявил, что государственный заказ на изготовление ракет Фламинго будет выполнен до конца 2025 года.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV подтвердил боевое использование ракеты Фламинго, которую производит эта компания. Он также рассказал, что ракета Фламинго кодифицирована как дрон.

