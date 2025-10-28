Президент Владимир Зеленский поручил обеспечить необходимое для импорта газа финансирование.

Зеленский о финансировании для импорта газа

Глава нашего государства провел совещание с правительственными чиновниками относительно результатов работы правительства Украины за 100 дней, а также ключевых задач на следующие сто дней. Во время заседания он поручил обеспечить безотлагательно 100% финансирования для импорта газа.

— В частности, поручил обеспечить безотлагательно 100% финансирование для импорта газа — уже есть 70%, и мы понимаем, как аккумулировать необходимую сумму, — написал Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию наших договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества.

Также во время совещания были рассмотрены вопросы обороны, защиты и восстановления энергетики, а также поддержка наших людей, договоренности с партнерами, давление на Россию и защита от ее агрессивного влияния.

— У каждого из чиновников должны быть четкие результаты по этим направлениям. Отчитываться будут регулярно и именно в таком широком формате совместного разговора, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский поручил министру иностранных дел быстрее работать в направлении синхронизации санкций против РФ – “синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для России давление за эту войну”.

По его словам, 19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС.

