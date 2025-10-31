Покази лічильника газу можна передавати різними способами, зокрема й через Viber.

Як подати показники газу через Viber та що для цього необхідно — читайте на Фактах ICTV.

Передача показників газу через Viber: основні переваги

Кожного місяця українці мають передавати показники лічильника. Зараз це можна зробити за допомогою популярного месенджера Viber.

До переваг цього методу можна віднести:

економію часу — не потрібно відвідувати офіс газової компанії, стояти в черзі чи витрачати час на телефонні дзвінки;

цілодобову доступність — передати дані можна в будь-який час, навіть у вихідні чи святкові дні, адже сервіс працює 24/7;

зручність — процес передачі даних доволі простий і підходить для людей будь-якого віку;

простоту користування — месенджер Viber можна встановити на більшість смартфонів, підключення до нього безплатне;

автоматизацію — інтегровані боти газових компаній швидко обробляють дані, надаючи миттєвий зворотний зв’язок та фіксуючи показання.

Як передати показники газу через Viber

Українці мають передавати показники лічильника газу кожного місяця з 1-го по 5-те число (навіть, якщо не користувалися газом).

Передавати показники необхідно за допомогою сервісів вашого оператора газорозподільних мереж (ГРМ). Для зручності можна скористатися спеціальним ботом у Viber.

Як через Viber передати показники газу новим абонентам:

Завантажте та встановіть Viber

Відкрийте Viber і знайдіть офіційний акаунт вашої газової компанії, скориставшись пошуком.

Посилання на бот також можна знайти у квитанціях або безпосередньо на сайті газової компанії.

Підпишіться на бота, натиснувши на кнопку Підписатися , щоб активувати обліковий запис.

, щоб активувати обліковий запис. Дотримуйтесь інструкцій, які бот запропонує для реєстрації.

Введіть номер вашого особового рахунку.

Введіть актуальні показники вашого газового лічильника.

Переконайтеся, що дані внесені коректно (неправильні цифри можуть призвести до помилок у розрахунках).

Після відправлення даних бот надішле повідомлення з підтвердженням прийняття показників.

Як передати показники газу через Viber вже зареєстрованому абоненту:

Зайдіть у Viber-бот;

У головному меню оберіть пункт Показання ;

; Уведіть показники вашого газового лічильника;

Переконайтеся, що введені показання правильні й підтвердьте подання, натиснувши Так.

Після цього показники лічильника газу будуть зафіксовані у системі й абонент побачить відповідне сповіщення.

Також за допомогою Viber-боту користувачі можуть:

сплачувати за газопостачання;

контролювати поточний стан рахунків та історію оплати (за наявності).

Ми розказали, як передати показники газу через Viber. Користуйтеся цим сучасним способом комунікації зі своєю газовою компанією. Завдяки сучасному месенджеру тепер передавати показники можна вчасно, швидко та зручно.

