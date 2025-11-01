Министерство обороны России заявило, что российская армия на Купянском направлении ликвидировала воинов 16 бригады ВСУ. Однако такой бригады в составе Сил обороны Украины не существует.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-тактической группировки Харьков.

Уничтожение бригады ВСУ, которой не существует

Так, Минобороны РФ сообщило, что якобы отбита очередная атака украинских подразделений на северо-западном направлении, и якобы ликвидированы восемь военных 16 механизированной бригады ВСУ.

А еще российское Минобороны заявило о якобы подавлении попыток украинских военных 151 механизированной бригады ВСУ и 15 бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка в Харьковской области выйти из окружения.

В оперативно-тактической группировке Харьков подчеркнули, что оккупанты придумывают себе победу за победой.

— На этот раз оно (Минобороны РФ, — Ред.) на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс — такой бригады в Вооруженных силах просто не существует, — пояснили в ОТУ Харьков.

27 октября Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подробный прогноз возможных российских информационных операций, которые оккупанты могут активизировать в первой половине ноября 2025 года.

Так, россияне будут манипулировать темой санкций, якобы подрывающих мировую экономику, а также продолжат запугивать ядерным оружием. Подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

