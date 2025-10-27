Центр противодействия дезинформации обнародовал детальный прогноз возможных информационных операций, которые, по оценке аналитиков, могут активизировать в течение первой половины ноября 2025 года.

Подробнее о ключевых направлениях российских информационных операций – читайте в материале.

Санкции ЕС и США

В ответ на принятие новых санкций со стороны США и Европейского Союза ожидается масштабная информационная кампания роспропаганды, направленная на дискредитацию ограничительных мер и создание впечатления их якобы неэффективности.

По данным ЦПД, кремлевские спикеры и провластные медиа будут распространять заявления о том, что санкции “никаким образом не влияют” на российскую экономику, а лишь “наносят вред самим европейцам и американцам”.

Основной акцент будет делаться на тезисах о том, что санкции якобы “подрывают стабильность мировой экономики”, “вызывают энергетический кризис в Европе” и “являются актом экономической войны Запада против России”.

Запугивание Запада российским ядерным оружием

После срыва подготовки саммита в Будапеште Кремль активизировал эскалационные месседжи, которые будут продвигать идею о якобы беспрецедентном военном превосходстве России.

Эта кампания уже началась с ядерных учений в России и продлится в ближайшие недели: пропаганда будет широко освещать недавний тренировочный пуск межконтинентальной ракеты Буревестник и сопутствующие ядерные учения.

Основная цель – заставить общества Запада потребовать от своих правительств снизить военную поддержку Украины, ослабить санкции или согласиться на уступки Кремлю, опасаясь эскалации к глобальной катастрофе.

Срыв переговоров между Россией и США

После провала подготовки ко встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште российская информационная машина развернет кампанию по дискредитации США и европейских партнеров.

Главный тезис – Запад якобы сознательно срывает мирные инициативы, не заинтересован в завершении войны, что должно снять с России ответственность за провал переговоров и переложить ее на Вашингтон и Брюссель.

Пропаганда будет стремиться выставить позицию европейских лидеров основным препятствием на пути к миру и навязать мнение, что только Россия предлагает мирный план.

Цель операции – дискредитация американской инициативы, раскол трансатлантического единства и оправдание продолжения войны.

Дискредитация встречи и работы Коалиции желающих

Аналитики Центра прогнозируют очередную волну атак на репутацию Коалиции желающих, которая собиралась 24 октября.

Ключевой нарратив – представить собрание как “военный клуб Запада, якобы координирующий эскалацию и подготовку наступательных операций против России.

Такие месседжи призваны создать образ агрессивного сговора, обвинить лидеров Запада и Украины в продолжении войны и ослабить международную поддержку.

Манипуляции вокруг Госбюджета Украины на 2026 год

Рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2026 год может стать предметом системных дезинформационных атак.

Российские медиа сосредоточятся на нарративе о финансовом коллапсе, чтобы подорвать доверие к государству и вызвать опасения по поводу выплат пенсий, зарплат и соцпомощи.

Еще один инструмент – выборочные сравнения украинских и российских макроэкономических показателей без учета контекста, который представит Россию как более устойчивую и готовую долго вести войну.

Такая манипуляция должна деморализовать население и создать давление на украинские власти.

Кампания по отопительному сезону и подготовке Украины

В первые недели ноября ожидается активизация нарративов о якобы катастрофических последствиях атак на энергетику: месседжи об энергетическом коллапсе, замерзании городов и массовом оттоке населения.

Пропаганда будет акцентировать внимание на некомпетентности власти, распространять идею о бездействии и якобы неспособности обеспечить защиту граждан.

Цель этих операций – деморализовать население, подорвать доверие к институтам и оказывать давление на международных партнеров, требуя гуманитарного решения на условиях, благоприятных для Москвы.

Информационная кампания по продаже самолетов Gripen

Ожидается массированная атака на тему возможного приобретения для ВСУ более ста шведских истребителей Gripen.

Пропагандисты будут продвигать месседжи о неконтролируемой эскалации на континенте, рисках для НАТО и якобы недовольстве европейских налогоплательщиков.

Отдельно активизируются нарративы о некачественности или старости техники, использовании Украины в качестве полигона и наживы для западного ВПК.

Кремлевские боты и прокси-ресурсы будут направлять эти манипуляции на подрыв доверия к решениям правительства и военных в вопросах авиационной безопасности, а также создание сомнений в целесообразности подобных закупок.

Активизация кампании о “зверствах ВСУ” в прифронтовых районах

Прогнозируется усиление месседжей о якобы зверствах украинских военных в прифронтовых общинах: фейки о “пытках мирного населения”, “расстрелах граждан”, “заградительных отрядах” и т.д.

Такие вбросы будут распространяться через соцсети, мессенджеры и прокси-медиа.

Цель этого ИПСО – подорвать доверие местного населения к ВСУ и власти, вызвать раскол и страх в прифронтовых общинах и использовать эти нарративы в международных информационных потоках для ослабления поддержки Украины.

