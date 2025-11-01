Міністерство оборони Росії заявило, що російська армія на Куп’янському напрямку ліквідувала воїнів 16 бригади ЗСУ. Проте такої бригади у складі Сил оборони України не існує.

Про це повідомляє Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання Харків.

Знищення бригади ЗСУ, якої не існує

Так, Міноборони РФ повідомило, що нібито відбито чергову атаку українських підрозділів на північно-західному напрямку, і нібито ліквідували вісім військових 16 механізованої бригади ЗСУ.

Зараз дивляться

А ще російське Міноборони заявило, про нібито придушення спроб українських військових 151 механізованої бригади ЗСУ та 15 бригади Нацгвардії у районах населених пунктах Петрівка та Велика Шапківка у Харківській області вийти з оточення.

В оперативно-тактичному угрупованні Харків наголосили, що окупанти собі вигадують перемогу за перемогою.

– На цей раз воно (Міноборони РФ, – Ред.) на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп’янському напрямку, де було завдано удар по 16 механізованій бригаду ЗСУ. Але є один нюанс – такої бригади в Збройних силах просто не існує, – пояснили в ОТУ Харків.

27 жовтня Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив детальний прогноз можливих російських інформаційних операцій, які окупанти можуть активізувати у першій половини листопада 2025 року.

Так, росіяни маніпулюватимуть темою санкцій, нібито вони підривають світову економіку, а також продовжать залякувати ядерною зброєю. Детальніше, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.