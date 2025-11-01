Второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC поделился своим видением войны, продолжающейся уже 11-й год, и рассказал об изменениях в собственном восприятии с 2014 по 2025 год.

Леонид Кучма о войне в Украине

Кучма отметил, что судьбу войны будут определять непредсказуемые факторы, которые он назвал черными лебедями.

– Мы не знаем всех карт – когда рухнет российская экономика, какой будет западная помощь, как поведет Трамп, что придумают наши военачальники. Но знаю одно: проиграть мы не можем ни при каком раскладе, – подчеркнул Кучма.

Леонид Кучма признался, что в марте 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины, его ощущение можно было описать двумя словами ярость и стыд.

– Ярость к России, стыд за нашу неготовность и нерешительность. Украинские солдаты, которых ставили на колени какие-то “зеленые человечки”, — картина, за которую я до сих пор чувствую жгучий стыд, — сказал Кучма.

В феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, его эмоции были другими – боль и гордость.

– Боль за наших героев, закрывших собой страну в первые дни нашествия, и за мирных людей, похороненных руинами варварских бомбардировок. А гордость за невероятное единство нации, которое проявили и армия, и общество, и власть, – подчеркнул он.

Сегодня, осенью 2025 года, главными словами для Кучмы есть надежда и тревога.

– Надежда – потому что многие признаки позволяют надеяться, что война движется к концу. А тревога, потому что единство, столь необходимое для борьбы, где-то уже “идет трещинами”, — отметил бывший президент.

Он выразил обеспокоенность, что в политической среде начались разговоры о выборах и разделении властей, когда война продолжается.

– Люди добрые, рано! – подчеркнул Кучма.

Леонид Кучма о вероятности Третьей мировой войны

Отвечая на вопрос о том, ближе ли Украина к завершению войны или началу Третьей мировой, Кучма отметил, что эти явления не связаны напрямую.

— Вполне можно представить, что, погрязнув на Донбассе, Москва решит выбрать более слабую цель и перебросит силы, например, в Балтию. А дальше все будет зависеть от того, что окажется сильнее: самолюбие Трампа или неадекватность Путина, – сказал он.

Впрочем, Кучма выразил уверенность в силе украинской армии и том, что мир избежит глобальной катастрофы.

– Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-нибудь закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется, – подчеркнул он.

