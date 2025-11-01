Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
5 хв.
Захищено: Програти ми не можемо: Кучма про війну в Україні та вірогідність Третьої світової
Головне
- Леонід Кучма поділився своїми емоціями щодо війни у трьох часових вимірах: 2014, 2022 і 2025 роки.
- Кучма попередив політиків: "Рано ділити владу, коли триває війна".
- Другий президент України не вірить у початок Третьої світової, але визнає непередбачуваність ситуації.
