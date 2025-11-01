Большинство социальных выплат для детей с 1 ноября 2025 года останется без изменений, поскольку прожиточный минимум, к которому они привязаны, будет на том же уровне.

Социальные выплаты на детей с 1 ноября

Согласно законопроекту №13532, который согласовал Комитет соцполитики, в 2026 году каждая женщина после рождения ребенка будет получать 50 тыс. грн одноразово и 7 тыс. грн ежемесячно. Это касается и женщин, у которых нет страхового стажа. Такой же размер помощи предусмотрен одному из родителей, бабушке, дедушке или опекуну, который ухаживает за ребенком до года.

А пока документ ожидает дальнейших законодательных процедур, в частности подписи президента Владимира Зеленского, пособие при рождении ребенка остается на уровне 10 300 грн, а далее в течение 36 месяцев женщина получает по 860 грн ежемесячно (всего 41 280 грн).

Сейчас смотрят

После подписания закона можно будет заказать набор вещей для новорожденного еще до рождения — с 36-й недели беременности.

Помощь матерям-одиночкам в ноябре:

дети до 6 лет — 2 563 грн;

дети 6–18 лет — 3 196 грн;

студенты 18–23 лет (дневная форма обучения) — 3 028 грн.

На детей до 6 лет сумма алиментов будет стартовать от 2 563 грн, на детей 6–18 лет — от 3 196 грн, на лиц 18–23 лет (при условии обучения) — 3 028 грн.

Максимальные выплаты алиментов (до 10 прожиточных минимумов):

до 6 лет – 25 630 грн;

6–18 лет – 31 960 грн.

Опекунские выплаты для детей до 6 лет и 6–18 лет также остаются без изменений в ноябре. Суммы помощи будут равны 6 407,50 грн и 7 990 грн соответственно.

На детей с инвалидностью выплаты:

до 6 лет – 8 970,50 грн;

6–18 лет – 11 186 грн.

Другие выплаты:

многодетные семьи – 2 100 грн на ребенка;

дети ВПЛ – 3 000 грн (без изменений).

В ноябре услуга муниципальная няня предоставляется для следующих категорий:

до 3 лет – дети ВПЛ;

до 6 лет – дети, которым необходим дополнительный уход;

до 6 лет – если один из родителей имеет инвалидность I–II группы;

до 6 лет – в регионах, где не работают детские сады (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

Возмещение не превышает 7 100 грн в месяц на одного ребенка.

Дополнительная помощь

На каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий, предусмотрена отдельная выплата в размере 50 тыс. грн. Она не влияет на другие виды социальной помощи или субсидии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.