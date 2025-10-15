Проверка социальных выплат и субсидий: последствия для получателей
Если лицо не уведомило органы Пенсионного фонда Украины или социальной защиты об изменении своего имущественного положения (например, приобретение недвижимости, автомобиля, крупной суммы валюты, открытие депозита и т. п.) или если исчезли основания для получения определенных льгот, субсидий или социальных пособий, такие выплаты считаются излишне полученными. Их придется вернуть.
Как осуществляется проверка социальных выплат и субсидий Пенсионным фондом Украины, читайте далее.
Пенсионный фонд: проверка социальных выплат и субсидий
Пенсионный фонд периодически осуществляет проверку социальных выплат и субсидий для выявления переплат. Переплата субсидии — это средства государственного бюджета, которые человек получил без надлежащих оснований, то есть в большем размере, чем должен был бы. Такие ситуации возникают в двух основных случаях:
- Если в заявлении или декларации были представлены ложные или неточные данные, в результате чего субсидия была начислена завышенно.
- Если получатель в течение 30 дней не сообщил об изменениях, которые могли бы повлиять на уменьшение или прекращение выплат.
Когда прекращается выплата субсидии
Пенсионный фонд будет проверять соцвыплаты и имеет право пересмотреть размер субсидии и требовать возврата излишне выплаченных средств в следующих случаях:
- если выявлены ложные сведения, представленные предприятиями или организациями (в справках о доходах, количестве зарегистрированных лиц, жилой площади и т. п.);
- если во время проверки материально-бытовых условий выяснено, что субсидия назначена с нарушением законодательства.
В таких ситуациях выплату субсидии прекращают, а излишне полученные средства гражданин обязан вернуть в Пенсионный фонд.
Если человек отказывается сделать это добровольно, вопрос решается через суд.
Если после этого субсидию назначают снова, то сумма переплаты может удерживаться частями, но не более чем 20% от месячной выплаты.
Кроме того, субсидию не назначат повторно, если лицо не вернуло или не выплачивает излишне выплаченные ранее суммы по требованию уполномоченного органа.
Чаще всего подобные ситуации возникают из-за представления недостоверных данных или неуведомления Пенсионного фонда об изменениях, которые влияют на право или размер помощи.
Как избежать переплаты
Чтобы не попасть в ситуацию с переплатой, необходимо в течение 30 дней сообщать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях:
- в составе зарегистрированных жильцов жилья;
- в социальном статусе членов домохозяйства (получение пенсии, инвалидности и т. п.);
- в составе семьи члена домохозяйства;
- в перечне или условиях предоставления коммунальных услуг;
- о смене управляющего или исполнителя услуг, создании ОСМД;
- в имущественном положении любого из членов домохозяйства, а именно:
- покупка земельного участка, квартиры, автомобиля, ценных бумаг или товаров длительного пользования;
- разовая оплата работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных);
- внесение средств в уставный капитал или осуществление благотворительных взносов;
- предоставление займа, если его сумма превышает 50 тыс. грн (в течение года перед обращением за субсидией);
- приобретение права собственности на несколько объектов жилья;
- открытие депозита или покупка облигаций на сумму более 100 тыс. грн;
- покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн;
- получение единовременного дохода, превышающего 25 прожиточных минимумов, за исключением пособий на образование, лечение, стихийные бедствия, страховые выплаты или наследство в виде недвижимости.