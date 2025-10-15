Если лицо не уведомило органы Пенсионного фонда Украины или социальной защиты об изменении своего имущественного положения (например, приобретение недвижимости, автомобиля, крупной суммы валюты, открытие депозита и т. п.) или если исчезли основания для получения определенных льгот, субсидий или социальных пособий, такие выплаты считаются излишне полученными. Их придется вернуть.

Как осуществляется проверка социальных выплат и субсидий Пенсионным фондом Украины, читайте далее.

Пенсионный фонд: проверка социальных выплат и субсидий

Пенсионный фонд периодически осуществляет проверку социальных выплат и субсидий для выявления переплат. Переплата субсидии — это средства государственного бюджета, которые человек получил без надлежащих оснований, то есть в большем размере, чем должен был бы. Такие ситуации возникают в двух основных случаях:

Сейчас смотрят

Если в заявлении или декларации были представлены ложные или неточные данные, в результате чего субсидия была начислена завышенно.

Если получатель в течение 30 дней не сообщил об изменениях, которые могли бы повлиять на уменьшение или прекращение выплат.

Когда прекращается выплата субсидии

Пенсионный фонд будет проверять соцвыплаты и имеет право пересмотреть размер субсидии и требовать возврата излишне выплаченных средств в следующих случаях:

если выявлены ложные сведения, представленные предприятиями или организациями (в справках о доходах, количестве зарегистрированных лиц, жилой площади и т. п.);

если во время проверки материально-бытовых условий выяснено, что субсидия назначена с нарушением законодательства.

В таких ситуациях выплату субсидии прекращают, а излишне полученные средства гражданин обязан вернуть в Пенсионный фонд.

Если человек отказывается сделать это добровольно, вопрос решается через суд.

Если после этого субсидию назначают снова, то сумма переплаты может удерживаться частями, но не более чем 20% от месячной выплаты.

Кроме того, субсидию не назначат повторно, если лицо не вернуло или не выплачивает излишне выплаченные ранее суммы по требованию уполномоченного органа.

Чаще всего подобные ситуации возникают из-за представления недостоверных данных или неуведомления Пенсионного фонда об изменениях, которые влияют на право или размер помощи.

Как избежать переплаты

Чтобы не попасть в ситуацию с переплатой, необходимо в течение 30 дней сообщать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях:

в составе зарегистрированных жильцов жилья;

в социальном статусе членов домохозяйства (получение пенсии, инвалидности и т. п.);

в составе семьи члена домохозяйства;

в перечне или условиях предоставления коммунальных услуг;

о смене управляющего или исполнителя услуг, создании ОСМД;

в имущественном положении любого из членов домохозяйства, а именно:

покупка земельного участка, квартиры, автомобиля, ценных бумаг или товаров длительного пользования;

разовая оплата работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных);

внесение средств в уставный капитал или осуществление благотворительных взносов;

предоставление займа, если его сумма превышает 50 тыс. грн (в течение года перед обращением за субсидией);

приобретение права собственности на несколько объектов жилья;

открытие депозита или покупка облигаций на сумму более 100 тыс. грн;

покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн;

получение единовременного дохода, превышающего 25 прожиточных минимумов, за исключением пособий на образование, лечение, стихийные бедствия, страховые выплаты или наследство в виде недвижимости.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.