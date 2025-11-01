Більшість соціальних виплат для дітей з 1 листопада 2025 року залишиться без змін, оскільки прожитковий мінімум, до якого вони прив’язані, буде на тому ж рівні.

Соціальні виплати на дітей із 1 листопада

Згідно з законопроєктом №13532, який погодив Комітет соцполітики, у 2026 році кожна жінка після народження дитини отримуватиме 50 тис. грн одноразово та 7 тис. грн щомісяця. Це стосується і жінок, які не мають страхового стажу. Такий самий розмір допомоги передбачений одному з батьків, бабусі, дідусю або опікуну, який доглядає дитину до року.

А поки документ очікує подальших законодавчих процедур, зокрема підпису президента Володимира Зеленського, допомога після народження дитини залишається 10 300 грн, а далі протягом 36 місяців жінка отримує по 860 грн щомісяця (загалом 41 280 грн).

До того ж після підписання закону можна буде замовити набір речей для новонародженого ще до народження — з 36-го тижня вагітності.

Допомога матерям-одиначкам у листопаді:

діти до 6 років – 2 563 грн;

діти 6–18 років – 3 196 грн;

студенти 18–23 років (денна форма навчання) – 3 028 грн.

На дітей до 6 років сума аліментів стартуватиме від 2 563 грн, на дітей 6–18 років – від 3 196 грн, на осіб 18–23 років (за умови навчання) – 3 028 грн.

Максимальні виплати аліментів (до 10 прожиткових мінімумів):

до 6 років – 25 630 грн;

6–18 років – 31 960 грн.

Опікунські виплати для дітей до 6 років та 6–18 років також залишаються без змін у листопаді. Суми допомоги дорівнюватимуть 6 407,50 грн та 7 990 грн відповідно.

На дітей з інвалідністю виплати:

до 6 років – 8 970,50 грн;

6–18 років – 11 186 грн.

Інші виплати:

багатодітні сім’ї – 2 100 грн на дитину;

діти ВПО – 3 000 грн (без змін).

У листопаді послуга муніципальна няня надається для таких категорій:

до 3 років – діти ВПО;

до 6 років – діти, які потребують додаткового догляду;

до 6 років – якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;

до 6 років – у регіонах, де не працюють дитсадки (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Відшкодування не перевищує 7 100 грн на місяць за одну дитину.

Додаткова допомога

На кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення або з окупованих територій, передбачена окрема виплата 50 тис. грн. Вона не впливає на інші види соціальної допомоги чи субсидії.

