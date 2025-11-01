Втрати ворога на 1 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 900 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 347-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 142 730 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 1 листопада 2025

особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;

танків – 11 316 (+6);

бойових броньованих машин – 23 521 (+2);

артилерійських систем – 34 137 (+9);

РСЗВ – 1 534 (+1);

засобів ППО – 1 235 (+2);

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349);

крилатих ракет – 3 917;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 169 (+58);

спеціальної техніки – 3 987 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 347-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

