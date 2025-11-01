Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 1 листопада: знищено 900 окупантів і шість танків
Втрати ворога на 1 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 900 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 347-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 142 730 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 1 листопада 2025
- особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;
- танків – 11 316 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 521 (+2);
- артилерійських систем – 34 137 (+9);
- РСЗВ – 1 534 (+1);
- засобів ППО – 1 235 (+2);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349);
- крилатих ракет – 3 917;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 169 (+58);
- спеціальної техніки – 3 987 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 347-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
