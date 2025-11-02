В ночь на 2 ноября (с 19:00 1 ноября) россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Комбинированная атака на Украину 2 ноября: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 67 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных дронов в шести локациях, а также падение обломков в двух.

В частности, ночью 2 ноября прогремели взрывы в Запорожье.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, город атаковали скоростными ракетами.

В результате обстрела поврежден жилой сектор. Известно о трех пострадавших – женщинах 44 и 87 лет и 91-летнем мужчине.

Кроме того, без электроснабжения остались около 58 тыс. абонентов.

Также в ночь на 2 ноября прогремели взрывы в Одесской области.

Враг направил на Измаильский район ударные беспилотники.

Несмотря на активную работу ПВО, там поврежден объект гражданской инфраструктуры.

На автостоянке с грузовыми автомобилями вспыхнул пожар — сгорели пять грузовиков.

По предварительным данным, погибли два человека, еще трое пострадали.

42-летний мужчина госпитализирован с термическими ожогами в состоянии средней тяжести, двум другим оказана помощь на месте.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.