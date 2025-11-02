Ночная атака на Украину: сбито 67 дронов, есть попадания баллистикой
В ночь на 2 ноября (с 19:00 1 ноября) россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и беспилотниками других типов.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Комбинированная атака на Украину 2 ноября: что известно
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 67 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных дронов в шести локациях, а также падение обломков в двух.
В частности, ночью 2 ноября прогремели взрывы в Запорожье.
По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, город атаковали скоростными ракетами.
В результате обстрела поврежден жилой сектор. Известно о трех пострадавших – женщинах 44 и 87 лет и 91-летнем мужчине.
Кроме того, без электроснабжения остались около 58 тыс. абонентов.
Также в ночь на 2 ноября прогремели взрывы в Одесской области.
Враг направил на Измаильский район ударные беспилотники.
Несмотря на активную работу ПВО, там поврежден объект гражданской инфраструктуры.
На автостоянке с грузовыми автомобилями вспыхнул пожар — сгорели пять грузовиков.
По предварительным данным, погибли два человека, еще трое пострадали.
42-летний мужчина госпитализирован с термическими ожогами в состоянии средней тяжести, двум другим оказана помощь на месте.
Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.