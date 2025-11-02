На этой неделе Россия осуществила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив теплоэлектростанции, подстанции и другие объекты, что привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих регионах.

На фронте украинские войска успешно отбивали штурмовые действия РФ на нескольких направлениях, в частности в Покровске, где ситуация оставалась сложной. На территории России украинские подразделения нанесли несколько ударов по нефтеперерабатывающим заводам и газовым мощностям.

В то же время на этой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, обсудив возможность завершения войны России против Украины.

Факты ICTV исследовали, как изменилась ситуация на фронте в Украине с 25 до 31 октября, где российские войска оказывали наибольшее давление в течение недели и какие важные события произошли на международной арене.

Атаки России на энергетику Украины

В ночь на 30 октября Россия запустила по Украине ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, а основной целью была энергетическая инфраструктура. После вражеской атаки в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

В частности, в Ладыжине Винницкой области российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре. В результате обстрела пострадали четверо взрослых, а семилетняя девочка от полученных травм скончалась в больнице.

В Запорожье произошло попадание по общежитию, в результате чего разрушено несколько этажей здания. В целом в результате массированной атаки в областном центре погибли два мужчины и ранены 23 человека, среди которых — шестеро детей, а также повреждены 12 многоэтажек.

В ту ночь Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС. В частности, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о зафиксированных ударах вражескими бомбами по Славянской ТЭС.

По словам Зеленского, армия РФ наносила удары по энергетическим объектам в разных регионах, в частности, в Киевской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В частности, в результате комбинированного удара повреждены два объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

После этого в МАГАТЭ заявили, что массированная российская атака по энергетической инфраструктуре привела к повреждению подстанций, которые являются критически важными для ядерной безопасности и защиты Украины.

Среди них — Южноукраинская и Хмельницкая АЭС, которые потеряли доступ к внешней линии электропередач, а на Ровенской АЭС уменьшили мощность двух из четырех блоков по просьбе оператора сети.

Кроме этого, армия России повредила газодобывающие мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области.

После этих событий президент Украины Зеленский объявил о создании новой Энергетической коалиции, первое заседание которой состоится уже в ближайшие дни в видеоформате.

Ситуация на фронте за неделю

По информации Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники остановили 48 штурмовых действий армии РФ в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверовое, Новоукраинка и в сторону Гришиного.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Андрей Коваленко обратил внимание, что российские военные корреспонденты сейчас пытаются максимально преуменьшить усилия Сил обороны Украины в Покровске.

— Но все это из-за того, что они не ожидали определенных действий и ряд их планов уже сорван, — отметил он.

Коваленко напомнил, что враг имел приказ взять украинский Покровск еще в 2024 году. После этого высшее руководство РФ приказало оккупантам захватить город до октября 2025 года.

Однако сейчас, несмотря на большие стянутые вражеские силы, украинские воины срывают планы Москвы, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.

Войска РФ сосредоточили вблизи Покровска около 170 тыс. военных РФ, поэтому ситуация в городе остается сложной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Они не смогли взять Сумы и Купянск. Путин говорит, что он поедет в Покровск. С удовольствием, если он приедет, все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится, — подчеркнул глава государства.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко подчеркнул, что украинские дроны долетали до Сочи и не только на юг РФ, когда там находился российский диктатор Владимир Путин, который проводил один из своих форумов.

— Понятно, что до Покровска значительно ближе и легче долететь, чем до Сочи, последствия, что может произойти и чего ожидать. Это действительно так, — объяснил Мусиенко.

Комментируя ситуацию в Покровске, эксперт подчеркнул, что российские войска стремятся реализовать ту тактику, которую они пытались применять ранее в районе Авдеевки и других населенных пунктов Украины.

По его мнению, речь идет о попытках РФ окружить группировку, перерезать логистику и постепенно вытеснить позиции украинских сил из Покровска. Но ничего из того, что он перечислил, на сегодняшний день в полной мере врагу не удается, хотя противник пытается это реализовать, предположил Мусиенко.

— Есть определенный замысел, я не хочу его сейчас раскрывать, но цель — действительно сдержать врага, несколько отбросить его и усилить наш контроль над этим участком, нанеся российским войскам еще большие потери для того, чтобы заставить их отказаться, по крайней мере на определенное время, от продолжения активных штурмовых действий на этом направлении. А нам — больше зафиксироваться и подтянуть дополнительные силы, — объяснил он.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении украинские защитники отбивали штурмовые действия в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосинового.

Александр Мусиенко подчеркнул, что врагу также не удалось развить успех и в районе Купянска.

— Возможно, если, скажу осторожно с оптимизмом, сложатся благоприятные условия, будут соответствующие силы, средства и возможности, можно будет вытеснять врага и проводить действия в рамках активной обороны на этом направлении, — предположил эксперт.

В то же время на Александровском направлении российские войска осуществили атаки в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Степовое, Красногорское, в направлении Орестополя, Рыбного и Алексеевки, заявили в Генштабе ВСУ.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового. На Ореховском направлении российские оккупанты пытались продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.

По мнению Мусиенко, продолжается непростая борьба, ведь оккупанты усиливают давление. Россияне не имели никаких крупных побед в течение этого года, поэтому стремятся захватить хотя бы один из населенных пунктов и декларировать установление контроля, подчеркнул он.

— Наша задача — стоять, отбиваться, наносить максимальные потери врагу и переносить войну на территорию России, ослабляя противника. И для того, чтобы ослаблять противника, конечно, нужно проводить операции также на территории России, — резюмировал Александр Мусиенко.

Уничтожение Орешника на территории РФ

Специальные службы Украины уничтожили одну из трех российских баллистических ракет средней дальности Орешник в Капустном Яру, сообщил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, к специальной операции на территории России были привлечены силы Главного управления разведки Министерства обороны, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Как утверждает руководитель СБУ, получено 100% подтверждение уничтожения ракеты Орешник. По его мнению, операция была чрезвычайно успешной.

Малюк рассказал, что информация об этом была донесена только до верховного главнокомандующего Украины — Владимира Зеленского. Также об этом знали несколько президентов других стран.

Он добавил, что специальную операцию удалось осуществить в тот момент, когда россияне еще не использовали ракету Орешник как угрозу, ведь публично о ней еще никто не знал. По словам руководителя СБУ, успешную операцию провели еще позапрошлым летом.

Боевое применение ракеты Фламинго

28 октября президент Владимир Зеленский впервые подтвердил успешное боевое применение украинской ракеты Фламинго. Он сообщил, что ее неоднократно использовали вместе с системой Рута, и это дало ощутимые результаты.

Зеленский заявил, что Украина намерена масштабировать применение ракет Фламинго уже в этом году.

Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы переход от единичных случаев использования этих систем к более массовым и “серьезным” попыткам состоялся уже в этом году.

Он добавил, что первые боевые применения ракеты доказали свою высокую эффективность.

Вскоре издание Le Figaro со ссылкой на заявление Зеленского уточнило, что Фламинго были использованы девять раз во время реальных боевых операций. По его словам, эти ракеты показали высокую эффективность во время операций. По мнению президента, на данный момент они являются лучшими среди украинских крылатых ракет.

Пентагон одобрил передачу Украине Tomahawk

Пентагон принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако окончательное слово останется за президентом США Дональдом Трампом.

По информации CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Пентагон одобрил это решение и направил его на рассмотрение Белому дому, оценив, что поставки ракет Tomahawk не повлияют негативно на арсеналы США.

Похоже, что президент США Дональд Трамп умеет лучше играть в повышение ставок, чем российский диктатор Владимир Путин, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, на все ядерные страшилки глава Белого дома отвечает субмариной и новостями о возобновлении ядерных испытаний, а впоследствии появляется новость CNN о Tomahawk.

— Путин хотел превзойти Хрущева? Будет недохрущевым, — подчеркнул Коваленко.

Взрывы в России и на ТОТ Украины

26 октября во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три российские радиолокационные станции и десантный катер. Среди них: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф, П-18 Терек, 55Ж6У Небо-У и катер БК-16.

В ночь на 27 октября подразделения ССО ВСУ успешно нанесли удар по объектам обеспечения армии РФ. Склад ГСМ и нефтебаза располагались на оккупированной территории Луганской области. Дроны нанесли удар именно тогда, когда цистерны были заполнены, что значительно усилило эффект.

В ночь на 29 октября подразделения Сил обороны нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в РФ, обеспечивающим армию агрессора. По информации Генштаба ВСУ, на территории предприятий произошли взрывы и пожары.

В частности, поражены Новоспасский НПЗ в Ульяновской области и Марийский НПЗ в республике Марий Эл, которые перерабатывают значительные объемы нефти для внутреннего потребления и экспорта.

В то же время был атакован Буденновский газоперерабатывающий завод в Ставропольском крае, который обеспечивает газом предприятия российского региона. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что уничтожение этих мощностей существенно снижает способность российской армии вести боевые действия.

Кроме этого, по меньшей мере три ночи подряд Москва подвергалась атакам дронов, что привело к нарушению воздушного движения вокруг столицы РФ. В Росавиации сообщали, что два из четырех московских аэропортов, в частности Домодедово и Жуковский, временно прекращали работу.

Подразделения ВМС ЗУ нанесли точный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска. Эти объекты снабжали энергией военные предприятия в регионе, поэтому их вывод из строя стал значительным ударом по логистическим линиям оккупантов.

В ночь на 31 октября ударные дроны атаковали Орловскую ТЭЦ в России, в результате чего было повреждено оборудование теплоэлектроцентрали.

В эту ночь также прогремели взрывы во Владимирской области, где была атакована электроподстанция. В то же время в Ярославле под удар попал нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан.

Трамп сообщил, что они очень серьезно обсудили войну России против Украины. Глава Белого дома отметил, что лидеры договорились сотрудничать, чтобы выяснить, могут ли они помочь завершить конфликт.

Американский президент оценил саму встречу с китайским лидером на “12 из 10”.

Также Трамп уточнил, что не намерен вводить жесткие санкции против Москвы, в частности в отношении российской нефти. Он добавил, что этот вопрос даже не поднимался во время разговора с Си Цзиньпином. Президент США подчеркнул, что основное внимание было сосредоточено на поиске путей для завершения войны.

Продление военного положения и мобилизации

30 октября президент Владимир Зеленский подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней — с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года.

Это стало уже 17-м голосованием за продление этих режимов в рамках полномасштабной войны.

