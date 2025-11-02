У ніч на 2 листопада (з 19:00 1 листопада) росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М і безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Комбінована атака на Україну 2 листопада: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зараз дивляться

За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 67 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних дронів у шістьох локаціях, а також падіння уламків на двох.

Зокрема вночі 2 листопада прогриміли вибухи у Запоріжжі.

За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, місто атакували швидкісними ракетами.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий сектор. Відомо про трьох постраждалих – жінок 44 і 87 років та 91-річного чоловіка.

Крім того, без електропостачання залишилися близько 58 тис. абонентів.

Також у ніч проти 2 листопада пролунали вибухи в Одеській області.

Ворог скерував на Ізмаїльський район ударні безпілотники.

Попри активну роботу ППО, там пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

На автостоянці з вантажними автомобілями спалахнула пожежа — згоріли п’ять вантажівок.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще троє постраждали.

42-річного чоловіка госпіталізовано з термічними опіками у стані середньої тяжкості, двом іншим надано допомогу на місці.

Атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.