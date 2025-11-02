Воздушные Силы ВСУ создают отдельное Командование беспилотных систем противовоздушной обороны, которое будет координировать работу новых подразделений дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Командование беспилотных систем: что известно

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов инициировал совещание, на котором подвели итоги применения перехватчиков и определили приоритеты дальнейшего развития этого звена обороны.

Сейчас смотрят

В ходе совещания речь шла о формировании организационной структуры, масштабных учениях операторов и создании учебно-тренировочных центров для подготовки кадров.

— Активно продолжается работа над созданием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны. Формируются новые подразделения БПЛА-перехватчиков, наращивается подготовка специалистов и создаются учебные мощности для качественной тренировки операторов, — сообщили в Генштабе.

Кроме кадровых и организационных шагов, сосредоточены усилия на техническом дооснащении.

Вертолеты получат современные системы обнаружения и поражения дронов, а к противодействию будут привлекать легкомоторную авиацию — это позволит эффективно работать против БПЛА на большей высоте и в более широком радиусе.

Также продолжается интеграция перехватчиков в единую систему ПВО с авиацией, РЭБ-подразделениями и наземными средствами.

В Генштабе подчеркнули, что развитие системы — постоянный процесс: противник постоянно модернизирует средства поражения и меняет тактику, поэтому и украинская противовоздушная оборона должна оперативно адаптироваться и наращивать возможности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.