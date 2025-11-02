У ЗСУ створюють Командування безпілотних систем ППО – Генштаб
- Створюють Командування безпілотних систем ППО, яке координуватиме роботу підрозділів дронів-перехоплювачів та їх інтеграцію в оборонну мережу.
- Паралельно розгортають навчальні потужності: підготовка операторів, формування підрозділів та тренувальні центри для якісного використання перехоплювачів.
Повітряні Сили ЗСУ створюють окреме Командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке координуватиме роботу нових підрозділів дронів-перехоплювачів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Командування безпілотних систем: що відомо
Начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов ініціював нараду, де підбили підсумки застосування перехоплювачів і визначили пріоритети подальшого розвитку цієї ланки оборони.
Під час наради йшлося про формування організаційної структури, масштабні навчання операторів та створення навчально-тренувальних центрів для підготовки кадрів.
— Активно триває робота над створенням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони. Формуються нові підрозділи БпЛА-перехоплювачів, нарощується підготовка фахівців і створюються навчальні потужності для якісного тренування операторів, — повідомили у Генштабі.
Крім кадрових та організаційних кроків, зосереджено зусилля на технічному дооснащенні.
Вертольоти отримають сучасні системи виявлення та ураження дронів, а до протидії залучатимуть легкомоторну авіацію — це дозволить ефективно працювати проти БпЛА на більшій висоті й у ширшому радіусі.
Також триває інтеграція перехоплювачів у єдину систему ППО з авіацією, РЕБ-підрозділами та наземними засобами.
У Генштабі наголосили, що розвиток системи — постійний процес: противник постійно модернізує засоби ураження й змінює тактику, тож і українська протиповітряна оборона має оперативно адаптуватися і нарощувати можливості.