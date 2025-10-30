Российские войска наращивают активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после встречи с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское вторжение.

Сырский о ситуации в Покровске и Купянске

— Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы “блокировании” Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Но в Покровске российская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача — обнаружить ее и ликвидировать, объяснил Сырский.

По его мнению, в таких условиях крайне важна качественная работа разведывательных и ударных дронов.

Кроме этого, в Покровске проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи по ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие.

Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.

Он убежден, что важны качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение всем необходимым, в частности дополнительными потребностями, четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.

По словам Сырского, каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Он предупредил командиров о недопустимости безответственности и возможности принятия мер — снятия с должностей.

В контексте улучшения логистики отдельно главнокомандующий ВСУ определил задачу по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации.

— Также принят ряд других решений. Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но приоритет — сохранение жизни наших воинов, — сказал Александр Сырский.

В то же время продолжается Добропольская операция. По состоянию на сегодняшний день, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м. Как объяснил главнокомандующий ВСУ, всего за время этой операции освобождено 186,8 кв. км украинской территории, а 246,8 кв. км — зачищено от ДРГ.

