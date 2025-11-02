Цього тижня Росія здійснила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши теплоелектростанції, підстанції та інші об’єкти, що призвело до аварійних відключень електроенергії в багатьох регіонах.

На фронті українські війська успішно відбивали штурмові дії РФ на кількох напрямках, зокрема в Покровську, де ситуація залишалася складною. На території Росії українські підрозділи здійснили кілька ударів по нафтопереробних заводах і газових потужностях.

Водночас цього тижня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, обговоривши можливість завершення війни Росії проти України.

Факти ICTV дослідили, як змінилася ситуація на фронті в Україні з 25 до 31 жовтня, де російські війська здійснювали найбільший тиск протягом тижня та які важливі події відбулися на міжнародній арені.

Атаки Росії на енергетику України

У ніч на 30 жовтня Росія запустила по Україні ударні дрони, крилаті та балістичні ракети, а основною ціллю була енергетична інфраструктура. Після ворожої атаки у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.

Зокрема, у Ладижині Вінницької області російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу постраждало четверо дорослих, а семирічна дівчинка від отриманих травм померла в лікарні.

У Запоріжжі відбулося влучання по гуртожитку, через що зруйновано кілька поверхів будівлі. Загалом унаслідок масованої атаки в обласному центрі загинуло двоє чоловіків і поранено 23 людей, серед яких – шестеро дітей, а також пошкоджено 12 багатоповерхівок.

У ту ніч Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України, через що було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомив про зафіксовані удар ворожими бомбами по Словʼянській ТЕС.

За словами Зеленського, армія РФ завдавала ударів по енергетичних об’єктах у різних регіонах, зокрема, у Київській, Вінницькій, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Зокрема, внаслідок комбінованого удару пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області, повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

Після цього у МАГАТЕ заявили, що масована російська атака по енергетичній інфраструктурі призвела до пошкодження підстанцій, які є критично важливими для ядерної безпеки та захисту України.

Серед них – Південноукраїнська та Хмельницька АЕС, які втратили доступ зовнішньої лінії електропередач, а на Рівненській АЕС зменшили потужність двох з чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

Крім цього, армія Росії пошкодила газовидобувні потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області.

Після цих подій президент України Зеленський оголосив про створення нової Енергетичної коаліції, перше засідання якої відбудеться вже найближчими днями у відеоформаті.

Ситуація на фронті за тиждень

За інформацію Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 48 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, лейтенант Андрій Коваленко звернув увагу, що російські воєнкори зараз намагаються максимально применшувати зусилля Сил оборони України в Покровську.

– Але все це через те, що вони не очікували певних дій і низка їхніх планів вже зірвані, – зазначив він.

Коваленко пригадав, що ворог мав наказ взяти український Покровськ ще у 2024 році. Після цього вище керівництво РФ наказувало окупантам захопити місто до жовтня 2025 року.

Проте зараз, попри великі стягнуті ворожі сили, українські воїни зривають задуми Москви, наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

Війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тис. військових РФ, тому ситуація у місті залишається складною, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Вони не змогли взяти Суми та Куп’янськ. Каже Путін, що він поїде в Покровськ. Залюбки, якщо він приїде, всі аплодуватимуть. Ми розуміємо, чим все закінчиться, – наголосив глава держави.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив, що українські дрони долітали до Сочі та не тільки на південь РФ, коли там перебував російський диктатор Володимир Путін, який проводив один зі своїх форумів.

– Зрозуміло, що до Покровська значно ближче та легше долетіти, ніж до Сочі, наслідки, що може статися і чого очікувати. Це дійсно так, – пояснив Мусієнко.

Коментуючи ситуацію у Покровську, експерт наголосив, що російські війська прагнуть реалізовувати ту тактику, яку вони намагалися робити раніше у районі Авдіївки та інших населених пунктів України.

На його думку, йдеться про спроби РФ оточити угрупування, перерізати логістику і поступово витискати позиції українських сил з Покровська. Але нічого із того, що він перелічив, на сьогодні повною мірою ворогові не вдається, хоча противник пробує це реалізовувати, припустив Мусієнко.

– Є певний задум, я не хочу його зараз розкривати, але мета – дійсно стримати ворога, дещо відкинути його і посилити наш контроль за цією ділянкою, завдавши російським військам ще більших втрат для того, щоб змусити їх відмовитися, принаймні на певний час, від продовження активних штурмових дій на цьому напрямку. А нам – більше зафіксуватися та підтягнути додаткові сили, – пояснив він.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку українські оборонці відбивали штурмові дії у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

Олександр Мусієнко наголосив, що ворогу також не вдалося розвинути успіх і в районі Куп’янська.

– Можливо, якщо, скажу обережно з оптимізмом, складуться сприятливі умови, будуть відповідні сили, засоби та можливості, можна буде витискати ворога і проводити дії в межах активної оборони на цьому напрямку, – припустив експерт.

Водночас на Олександрівському напрямку російські війська здійснили атаки у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське, в напрямку Орестополя, Рибного та Олексіївки, заявили у Генштабі ЗСУ.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. На Оріхівському напрямку російські окупанти намагалися просунутися у районах Новоандріївки та Кам’янського.

На думку Мусієнка, триває непроста боротьба, адже окупанти посилюють тиск. Росіяни не мали жодних великих перемог протягом цього року, тому прагнуть захопити хоча б один із населених пунктів і декларувати встановлення контролю, наголосив він.

– Наше завдання – стояти, відбиватися, завдавати максимальних втрат ворогу і переносити війну на територію Росії, ослаблюючи противника. І для того, щоб ослаблювати противника, звичайно, потрібно проводити операції також на території Росії, – резюмував Олександр Мусієнко.

Знищення Орєшніка на території РФ

Спеціальні служби України знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орєшнік у Капустиному Яру, повідомив керівник СБУ Василь Малюк.

За його словами, до спеціальної операції на території Росії були залучені сили Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

Як стверджує керівник СБУ, отримано 100% підтвердження знищення ракети Орєшнік. На його думку, операція була надзвичайно успішною.

Малюк розповів, що інформація про це була донесена лише до верховного головнокомандувача України – Володимир Зеленського. Також про це знали кілька президентів інших країн.

Він додав, що спеціальну операцію вдалося здійснити в той момент, коли росіяни ще не використовували ракету Орєшнік як загрозу, адже публічно про неї ще ніхто не знав. За словами керівник СБУ, успішну операцію провели ще позаминулого літа.

Бойове застосування ракети Фламінго

28 жовтня президент Володимир Зеленський вперше підтвердив успішне бойове застосування української ракети Фламінго. Він повідомив, що її неодноразово використовували разом із системою Рута, і це дало відчутні результати.

Зеленський заявив, що Україна має намір масштабувати застосування ракет Фламінго вже цього року.

Президент наголосив, що Україна працює над тим, щоб перехід від поодиноких випадків використання цих систем до більш масових і “серйозних” спроб відбувся вже цього року.

Він додав, що перші бойові застосування ракети довели свою високу ефективність.

Згодом видання Le Figaro з посиланням на заяву Зеленського уточнило, що Фламінго були використані дев’ять разів під час реальних бойових операцій. За його словами, ці ракети показали високу ефективність під час операцій. На думку президента, наразі вони є найкращими серед українських крилатих ракет.

Пентагон схвалив передавання Україні Tomahawk

Пентагон ухвалив рішення про передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk, однак остаточне слово залишиться за президентом США Дональдом Трампом.

За інформацією CNN з посиланням на трьох американських і європейських чиновників, знайомих із ситуацією, Пентагон схвалив це рішення і направив його на розгляд Білий дім, оцінивши, що постачання ракет Tomahawk не вплине негативно на арсенали США.

Схоже, що президент США Дональд Трамп схоже вміє краще грати у підвищення ставок, ніж російський диктатор Володимир Путін, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, на всі ядерні страшилки глава Білого дому відповідає субмариною і новинами про відновлення ядерних випробувань, а згодом зʼявляється новина CNN про Tomahawk.

– Путін хотів перевершити Хрущова? Буде недохрущовим, – наголосив Коваленко.

Вибухи у Росії та на ТОТ України

26 жовтня у тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три російські радіолокаційні станції та десантний катер. Серед них: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, П-18 Тєрєк, 55Ж6У Нєбо-У і катер БК-16.

У ніч на 27 жовтня підрозділи ССО ЗСУ успішно вдарили по об’єктах забезпечення армії РФ. Склад ПММ та нафтобаза розташовувались на окупованій території Луганської області. Дрони завдали удару саме тоді, коли цистерни були заповнені, що значно посилило ефект.

У ніч на 29 жовтня підрозділи Сил оборони завдали ударів по двох нафтопереробних заводах у РФ, що забезпечують армію агресора. За інформацією Генштабу ЗСУ, на території підприємств сталися вибухи та пожежі.

Зокрема, уражено Новоспаський НПЗ в Ульяновській області та Марійський НПЗ у республіці Марій Ел, які переробляють значні обсяги нафти для внутрішнього споживання та експорту.

Водночас атаковано Будьоновський газопереробний завод у Ставропольському краї, що забезпечує газом підприємства російського регіону. У Генштабі ЗСУ наголосили, що знищення цих потужностей суттєво знижує спроможність російської армії до ведення бойових дій.

Крім цього, щонайменше три ночі поспіль Москва піддавалася атакам дронів, що спричинило порушення повітряного руху навколо столиці РФ. У Росавіації повідомляли, що два з чотирьох московських аеропортів, зокрема Домодєдово та Жуковський, тимчасово припиняли роботу.

Підрозділи ВМС ЗУ завдали точного удару крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська. Ці об’єкти постачали енергію військовим підприємствам у регіоні, тому їхнє виведення з ладу стало значним ударом по логістичних лініях окупантів.

У ніч на 31 жовтня ударні дрони атакували Орловську ТЕЦ у Росії, внаслідок чого пошкоджено обладнання теплоелектроцентралі.

У цю ніч також пролунали вибухи у Владимирській області, де було атаковано електропідстанцію. Водночас у Ярославлі під удар потрапив нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

У четвер, 30 жовтня, президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському місті Пусан.

Трамп повідомив, що вони дуже серйозно обговорили війну Росії проти України. Глава Білого дому зазначив, що лідери домовились співпрацювати, щоб з’ясувати, чи можуть вони допомогти завершити конфлікт.

Американський президент оцінив саму зустріч з китайським лідером на “12 з 10”.

Також Трамп уточнив, що не має наміру впроваджувати жорсткі санкції проти Москви, зокрема щодо російської нафти. Він додав, що це питання навіть не порушувалося під час розмови з Сі Цзіньпіном. Президент США наголосив, що основна увага була зосереджена на пошуку шляхів для завершення війни.

Продовження воєнного стану та мобілізації

30 жовтня президент Володимир Зеленський 30 жовтня підписав закони, що продовжують воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 днів – з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року.

Це стало вже 17-м голосуванням за продовження цих режимів у рамках повномасштабної війни.

