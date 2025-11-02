В Укрзализныце считают, что новая программа поддержки украинцев, которая предусматривает 3 тыс. бесплатных километров для поездок, будет стимулировать пассажиров путешествовать в непиковые периоды.

Об этом говорится в сообщении компании в социальных сетях.

Программа бесплатных 3 тыс. км зимой

Как отметили в компании, выбор именно 3 тыс. км не случаен, ведь расстояние соответствует самому длинному путешествию по Украине в обе стороны.

– Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой, – отметили в Укрзализныце.

В компании рассчитывают, что программа УЗ-3000 будет способствовать снижению нагрузки в пиковые периоды, поощряя пассажиров выбирать для путешествий другое время.

Также подчеркнули, что эта инициатива имеет важное значение для всех работников железной дороги, поскольку является составляющей государственного финансирования пассажирских перевозок.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству сформировать масштабный пакет программ помощи, который заработает уже в декабре.

Глава государства анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах 3 тыс. км.

