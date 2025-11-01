Правительство утвердило решение, разработанное Министерством социальной политики, которое позволяет расширить предоставление дополнительных выплат от международных организаций на жителей территорий, временно оккупированных, деоккупированных или находящихся в зоне активных боевых действий.

О выплатах от международных организаций и денежной помощи для украинцев в ноябре, читайте в нашем материале.

Денежная помощь украинцам: категории получателей

Финансовая поддержка от международных организаций предоставляется гражданам Украины, пострадавшим от войны. Программу реализуют Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации и Программа развития ООН при поддержке международных доноров.

Получить помощь могут:

внутренне перемещенные лица,

пенсионеры,

многодетные семьи,

люди с инвалидностью,

жители прифронтовых или деоккупированных территорий,

те, кто потерял жилье.

В первую очередь выплаты предоставляются малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, и семьям с детьми с инвалидностью.

Какие международные организации предоставляют денежную помощь украинцам с 1 ноября

В ноябре 2025 года программы денежной помощи украинцам продолжают реализовывать:

ЮНИСЕФ,

УВКБ ООН,

Всемирная продовольственная программа ООН,

Международный комитет Красного Креста,

Общество Красного Креста Украины,

Red Rose CDS Limited,

благотворительная организация Человек в беде,

Норвежский совет по делам беженцев (NRC),

ACTED,

Handicap International,

Каритас Украина.

Помощь от международных организаций: как получить

Выплаты предоставляются уязвимым категориям населения, преимущественно на три месяца, иногда с возможностью продления до шести. Деньги перечисляются на банковские счета или выдаются через отделения Укрпочты.

Чтобы зарегистрироваться для получения помощи, нужно внимательно следить за объявлениями, которые большинство благотворительных организаций публикуют на своих страницах в Facebook. Обратите внимание: некоторые из них предоставляют ссылки на онлайн-формы для регистрации, а другие принимают заявки только офлайн.

Важно помнить, что ни одна официальная организация никогда не запрашивает пароли от банковских карт или специальные коды. Не передавайте такую информацию неизвестным лицам, ведь в соцсетях часто действуют мошенники.

Перед подачей заявки обязательно проверяйте данные на официальных сайтах благотворительных организаций или международных фондов, чтобы избежать обмана.

Значительное количество международных организаций, оказывающих помощь украинцам, сотрудничают с городскими администрациями и поселковыми советами. Именно эти органы местной власти передают благотворителям списки людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Это делается для того, чтобы помощь попадала именно к тем, кто ее действительно нуждается, а не к лицам с достаточным материальным положением.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC)

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) помогает внутренне перемещенным лицам и людям из прифронтовых территорий. Сумма выплат составляет 2 200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Прием заявок временно приостановлен.

Горячая линия: 0 800 302 007.

С 1 октября 2025 года введена дополнительная помощь на оплату электроэнергии для получателей льгот и жилищных субсидий.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №990 от 13 августа 2025 года, такая поддержка предусмотрена для домохозяйств, проживающих в районах, где продолжаются или могут возобновиться боевые действия.

Предоставление помощи осуществляется автоматически органами Пенсионного фонда Украины — без необходимости подавать отдельное заявление. Размер поддержки определяется на основе стоимости поставки электроэнергии.

ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ завершил этап регистрации в рамках программы «Совместно», но продолжает выплаты тем, кто уже в списках партнеров. Горячая линия: 0 800 600 017.

ACTED

ACTED оказывает помощь людям с инвалидностью в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Условием является наличие счета в Ощадбанке. Горячая линия: 0 800 336 936.

Handicap International

Handicap International поддерживает внутренне перемещенных лиц, людей старше 65 лет с доходом менее 3 000 грн, лиц с инвалидностью, многодетные семьи, одиноких пенсионеров, беременных женщин и кормящих матерей. Выплата составляет 2 200 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев.

ООН

С целью поддержать уязвимых украинцев во время холодного сезона, УВКБ ООН совместно с Правительством Украины запустило программу единовременной денежной помощи в размере 19 400 гривен на домохозяйство.

Эта помощь предназначена для семей, проживающих в прифронтовых регионах, чтобы они могли приобрести твердое топливо для отопления в зимний период 2025–2026 годов. Детали в Постановлении №985.

Получить такую поддержку могут только те, кто на момент подачи заявления фактически проживает в жилых домах или помещениях с твердотопливным отоплением на территории следующих областей:

Сумская

Харьковская

Херсонская

Луганская

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Николаевская

Черниговская

Красный Крест

Красный Крест поддерживает:

малообеспеченные семьи,

внутренне перемещенных лиц,

одиноких матерей,

людей с детской инвалидностью,

пенсионеров без дохода,

семьи, ухаживающие за больными детьми.

Размер помощи — 2 500 грн в месяц с возможностью продления.

Горячие линии:

Общество Красного Креста Украины — 0 800 332 656,

Международный комитет Красного Креста — 0 800 300 155.

Каритас

Каритас Украина реализует ряд местных проектов помощи внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от домашнего насилия и вновь прибывшим переселенцам. В городе Житомир действует отдельная программа поддержки по трудоустройству, профессиональному образованию и развитию малого бизнеса.

