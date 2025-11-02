В Укрзалізниці вважають, що нова програма підтримки українців, яка передбачає 3 тис. безкоштовних кілометрів для поїздок, стимулюватиме пасажирів подорожувати в непікові періоди.

Про це йдеться у дописі компанії в соціальних мережах.

Програма безкоштовних 3 тис. км взимку

Як зазначили у компанії, вибір саме 3 тис. км не випадковий, адже відстань відповідає найдовшій подорожі Україною в обидва боки.

– Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший, — зауважили в Укрзалізниці.

У компанії розраховують, що програма УЗ-3000 сприятиме зниженню навантаження у пікові періоди, заохочуючи пасажирів обирати для подорожей інший час.

Також підкреслили, що ця ініціатива має важливе значення для всіх працівників залізниці, оскільки є складовою державного фінансування пасажирських перевезень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду сформувати масштабний пакет програм допомоги, який запрацює вже у грудні.

Глава держави анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками Укрзалізницею у межах 3 тис. км.

