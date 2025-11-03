Від початку минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 36 авіаційних ударів, скинули 63 керовані авіабомби.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

