Минобороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Новые контракты для ВСУ: детали

Обновлено в 22:10. Глава Минобороны отметил, что главной новинкой будут гарантированные четкие сроки службы.

Сейчас смотрят

Контракты будут от одного до пяти лет. Также для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации после завершения контракта.

– После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем, – сообщил министр.

Ведомство также планирует, что новые контракты будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.

Зеленский о новых контрактах ВСУ

Накануне на брифинге новые контракты для военнослужащих анонсировал президент Владимир Зеленский.

Он сказал, что новые контракты будут предусматривать сроки службы на один, два, три и пять лет.

Более подробную информацию об условиях обещают предоставить позже.

– Есть хорошие сигналы о повышении заработной платы для военнослужащих, – сказал президент, которого цитирует издание Liga.net.

На уточняющий вопрос журналистов о том, коснется ли это повышение как новых контрактников, так и тех, кто уже служит в ВСУ, президент ответил, что речь идет о мерах по сохранению военнослужащих в составе армии после объявления перемирия или завершения войны.

Относительно повышения зарплат действующим военнослужащим Зеленский отметил, что бюджет на 2026 год составляет 2,8 трлн грн, и из этих средств военным стремятся выделить “по максимуму”.

Ранее сообщалось, что в рамках программы Контракт 18-24 для службы можно выбрать любую бригаду для прохождения службы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.