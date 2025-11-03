Минобороны разрабатывает новые контракты для военных: что они будут предусматривать
Минобороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Новые контракты для ВСУ: детали
Обновлено в 22:10. Глава Минобороны отметил, что главной новинкой будут гарантированные четкие сроки службы.
Контракты будут от одного до пяти лет. Также для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации после завершения контракта.
– После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем, – сообщил министр.
Ведомство также планирует, что новые контракты будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.
Зеленский о новых контрактах ВСУ
Накануне на брифинге новые контракты для военнослужащих анонсировал президент Владимир Зеленский.
Он сказал, что новые контракты будут предусматривать сроки службы на один, два, три и пять лет.
Более подробную информацию об условиях обещают предоставить позже.
– Есть хорошие сигналы о повышении заработной платы для военнослужащих, – сказал президент, которого цитирует издание Liga.net.
На уточняющий вопрос журналистов о том, коснется ли это повышение как новых контрактников, так и тех, кто уже служит в ВСУ, президент ответил, что речь идет о мерах по сохранению военнослужащих в составе армии после объявления перемирия или завершения войны.
Относительно повышения зарплат действующим военнослужащим Зеленский отметил, что бюджет на 2026 год составляет 2,8 трлн грн, и из этих средств военным стремятся выделить “по максимуму”.
Ранее сообщалось, что в рамках программы Контракт 18-24 для службы можно выбрать любую бригаду для прохождения службы.